Резніков прокоментував підсумки зустрічі «Рамштайн-7»

Міністр подякував партнерам України за підтримку та нові ініціативи

Голова Міністерства оборони України Олексій Резніков прокоментував результати сьомої зустрічі у форматі «Рамштайн», яка відбулася 16 листопада. Про це він написав у Twitter.

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Резніков зазначив, що чергова зустріч у форматі «Рамштайн» довела, що весь вільний світ буде й надалі допомагати Україні до тих пір, поки вона не переможе.

«Сила України зараз: підвищений економічний потенціал, краще тренування для української армії, сучасна логістика», – заявив він.

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Міністр додав, що він очікує значних результатів до наступної зустрічі, а також подякував партнерам України за підтримку та нові ініціативи.

Раніше американський генерал пояснив, чому вважає переговори з Росією вдалою ідеєю.

Також Зеленський повідомив, що Путін хоче прямих перемовин з Україною.

Нагадаємо, триває 267-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

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