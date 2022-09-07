Банкова назвала три країни ЄС, які досі не пустили Зеленського зі зверненням у парламент

Андрій Сибіга: Ми виступили в 24 парламентах. Не вдалося поки що це зробити в трьох країнах

Три європейські держави – Угорщина, Болгарія і Австрія – не дозволили президенту України Володимиру Зеленському виступити перед їхніми парламентами. Про це сказав заступник глави Офісу президента Андрія Сибіга у інтерв’ю «Главкому».

«Ми виступили в 24 парламентах. Не вдалося поки що це зробити в трьох країнах – Угорщині, Болгарії, Австрії», – сказав він.

Представник Офісу президента висловив сподівання, що стосовно названих трьох країнах Україна отримає згоду на виступ президента України. Він наголосив, що президент готовий виступити в цих трьох парламентах.

Андрій Сибіга також пояснив, чому ці виступи українського президента перед парламентами країн Європи такі важливі. За словами представника президентської адміністрації, саме після виступів Зеленського деякі країни ухвалювали важливі рішення щодо підтримки України.

«Слово – це абсолютно зброя, інформаційний фронт надзвичайно значущий і важливий з точки зору наближення перемоги і доведення об’єктивної інформації. А особливо коли вона доводиться главою держави. Ми навіть робили дослідження, наскільки це впливало на рівень санкційної, оборонної підтримки. І це було відчутно. Уже після виступів президента деякими країнами приймались вагомі рішення щодо підтримки», – сказав він.

Сибіга також повідомив, що Росія намагалася блокувати виступи президента України перед парламентами держав Європи. Він також припустив, що відсутність виступів Зеленського в Угорщині, Болгарії та Австрії свідчить про значний вплив Росії на ці держави.

«Виступи були асиметричними, бо російська сторона не могла нічого протиставити їм. Росія намагались блокувати виступи президента в деяких країнах і дипломатичними, й іншими каналами через свої впливи в політичних силах. Тож, напевне, відсутність виступів у цих трьох країнах є свідченням цих впливів, як і свідченням важливості цих виступів», – зазначив посадовець.

Заступник глави Офісу президента також навів низку позитивних моментів, які стали результатом виступів президента перед парламентами держав Європи.

«За перші два місяці ми вийшли на рівень 60-70% підтримки суспільств цих країн, наприклад щодо членства України в ЄС. І це суттєво нам допомогло в отриманні результату про статус кандидата. Допомогли також ці виступи при створенні і отриманні нової якості наданої нам допомоги. І за типами озброєнь і за лініями типів озброєнь, які ми почали отримувати. Окрім того звернення відбувались напряму до суспільств. Ми також пішли на академічні майданчики, мозкові центри, безпекові форуми, великі події мистецького культурного життя за участю селебритіс, до яких прикута увага всього світу», – сказав він.

Водночас Сибіга погодився, що зараз, на жаль, все частіше доводиться констатувати загальну втому європейців від новин про Україну.

«Про це багато хто говорить. Саме тому ми шукаємо нестандартні кроки, які нам допомагають втримати увагу. Багато зірок світового масштабу теж залучились на підтримку України, стали амбасадорами в United24, приїздили сюди. Знаєте, хто був першою зіркою, хто був тут 24 лютого в Офісі президента? Шон Пенн. У нас було запроваджено безпрецедентну алею сміливості. І Шон Пенн був номером один. Потім були й інші знаменитості, які відвідали Україну у цей непростий час», – розповів представник президентської адміністрації.

Нагадаємо, Банкова також оприлюднила список дзвінків, які зробив президент України Володимир Зеленський у перший день повномасштабного вторгнення Росії. Як розповів заступник глави Офісу президента Андрія Сибіга, першим іноземним лідером, якому зателефонував президент України 24 лютого одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії, був президент США Джо Байден.

До слова, раніше видання The Washington Post на День Незалежності України опублікувало статтю, в якій дізналося, як почалася війна для перших осіб України та що робило в перші дні вище політичне керівництво України.