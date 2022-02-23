Банкова прокоментувала крах Мінських угод

«Росія є єдиним ініціатором ескалації та руйнування переговорних майданчиків»

Мінський формат протягом кількох років існував у кількох паралельних реальностях. Їх перераховує в коментарі «Главкому» радник голови Офісу президента Михайло Подоляк: «По-перше, він (Мінський формат – «Главком»), очевидно, використовувався Росією для політичного тиску на Україну через неакуратно складені пункти документів. По-друге, він вирішував безумовно важливі завдання з безпеки та гуманітарних питань. Зокрема, задля досягнення домовленостей про звільнення полонених, відновлення зруйнованої інфраструктури та інших речей, пов'язаних з життям конкретних людей».

Подоляк нагадує: логістично «Мінськ» був продовженням Нормандського формату, тому долю Мінських домовленостей не можна оцінювати однозначно і лише емоційно.

«Реакція на кроки Росії щодо руйнування цих домовленостей та визначення подальших форматних майданчиків може відбутися скоординовано з партнерами та підтримана міжнародною спільнотою, – каже радник Банкової. – Росія має знати, що саме вона була і залишається стороною конфлікту. І більше того – саме РФ є єдиним ініціатором ескалації та руйнування переговорних майданчиків, що існували», – пояснює радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу», член комітету з питань нацбезпеки та оборони Федір Веніславський заявив: зараз Україна не може казати, що визнає для себе виконання «Мінська» необов’язковим.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що після визнання «незалежності» фейкових утворень «ЛНР» і «ДНР» Мінських угод більше не існує.

Президент України Володимир Зеленський 22 лютого заявив, що визнання Росією «незалежності» окупованих ОРДЛО означає її односторонній вихід з Мінських домовленостей.

Путін в черговий раз виступив з ультиматумами на адресу України. Путін каже, що Україна має визнати анексію Криму та відмовитися від перспективи членства в НАТО. Таким чином, на думку російського диктатора, станеться «відновлення дипломатичних відносин». Крім того Путін вимагає роззброїти Україну.

Як відомо, 22 лютого Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».



