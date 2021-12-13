«Він дуже нервує». Експосол США Макфол вказав три «міни», які руйнують плани Путіна

Останні кроки Москви у зовнішньополітичній площині насправді свідчать про загострення проблем і протиріч всередині країни

Цьогоріч для президента Росії Володимира Путіна сталися три ключові зміни. Насамперед очільник країни-агресорки дуже нервує через свою роль в Росії порівняно із тим, якою вона була два роки тому, в інтерв’ю Українській правді розповів експосол США в Росії, професор Стендфордського університету Майкл Макфол.

«Перша – 2021 рік став найбільш репресивним роком у пострадянській Росії. Ми бачили арешт Навального, ми бачимо, що відбувається там з медіа. Місце для незалежних проєктів у Росії зменшилося драматично. І Путін дуже добре розуміється на внутрішній динаміці у своїй країні, набагато краще за нас. Він контролює все, він постійно переобирається, в нього велика популярність серед населення, якщо вірити соціологічним опитуванням. І мені здається, що він дуже нервує через свою роль в Росії порівняно із тим, якою вона була два роки тому. А коли лідери сильно нервують через внутрішню політику, вони породжують кризи в зовнішній політиці, щоб відволікти людей. Путін не єдиний лідер в світі, який робив таке», – розповів Макфол.

На думку дипломата, у Москві після обрання Зеленського президентом України мали надію, що новий голова держави буде більш гнучким, і з ним Росія просуватиме в Україні рішення, вигідні країні-агресорці. Однак ця надія виявилася оманливою.

«Ті дії, які робить президент Зеленський, демонструють, що він не буде маріонеткою Росії. І тому вони були змушені це змінити. Третє – ми також маємо нового президента. Колишній президент був союзником Путіна у багатьох напрямках і на українському так само. І Трамп міг співпрацювати з Путіним. З Байденом все інакше і Путін намагається привернути зараз увагу до себе», – пояснив Макфол.

Нагадаємо, Путін звинуватив Україну у невиконанні зобов'язань.

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