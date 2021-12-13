  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    «Він дуже нервує». Експосол США Макфол вказав три «міни», які руйнують плани Путіна

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На думку Макфола, ситуація всередині Росії змушує владу намагатися відволікти людей зовнішньополітичними кризами - «Він дуже нервує». Експосол США Макфол вказав три «міни», які руйнують плани Путіна
    На думку Макфола, ситуація всередині Росії змушує владу намагатися відволікти людей зовнішньополітичними кризами
    фото: kommersant.ru

    Останні кроки Москви у зовнішньополітичній площині насправді свідчать про загострення проблем і протиріч всередині країни

    Цьогоріч для президента Росії Володимира Путіна сталися три ключові зміни. Насамперед очільник країни-агресорки дуже нервує через свою роль в Росії порівняно із тим, якою вона була два роки тому, в інтерв’ю Українській правді розповів експосол США в Росії, професор Стендфордського університету Майкл Макфол.

    «Перша – 2021 рік став найбільш репресивним роком у пострадянській Росії. Ми бачили арешт Навального, ми бачимо, що відбувається там з медіа. Місце для незалежних проєктів у Росії зменшилося драматично. І Путін дуже добре розуміється на внутрішній динаміці у своїй країні, набагато краще за нас. Він контролює все, він постійно переобирається, в нього велика популярність серед населення, якщо вірити соціологічним опитуванням. І мені здається, що він дуже нервує через свою роль в Росії порівняно із тим, якою вона була два роки тому. А коли лідери сильно нервують через внутрішню політику, вони породжують кризи в зовнішній політиці, щоб відволікти людей. Путін не єдиний лідер в світі, який робив таке», – розповів Макфол.

    На думку дипломата, у Москві після обрання Зеленського президентом України мали надію, що новий голова держави буде більш гнучким, і з ним Росія просуватиме в Україні рішення, вигідні країні-агресорці. Однак ця надія виявилася оманливою.

    «Ті дії, які робить президент Зеленський, демонструють, що він не буде маріонеткою Росії. І тому вони були змушені це змінити. Третє – ми також маємо нового президента. Колишній президент був союзником Путіна у багатьох напрямках і на українському так само. І Трамп міг співпрацювати з Путіним. З Байденом все інакше і Путін намагається привернути зараз увагу до себе», – пояснив Макфол.

    Нагадаємо, Путін звинуватив Україну у невиконанні зобов'язань.

    Читайте також:
    Теги: Росія Путін Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Він дуже нервує». Експосол США Макфол вказав три «міни», які руйнують плани Путіна