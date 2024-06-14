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План НАТО з розширення підтримки України та нова допомога від Німеччини. Головне за 14 червня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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План НАТО з розширення підтримки України та нова допомога від Німеччини. Головне за 14 червня
фото з відкритих джерел

Міністри оборони країн НАТО схвалили «оперативний план розширення підтримки України»

НАТО схвалило оперативний план розширення підтримки України, новий пакет допомоги від Німеччини, Україна повернула тіла 254 загиблих героїв. «Главком» склав добірку новин 14 червня, щоб ви були в курсі головних подій:

Новий пакет допомоги від Німеччини

Німеччина виділила новий пакет військової допомоги для України. Зокрема, він містить:

  • 10 танків Leopard 1A1 і боєприпаси до них;
  • 20 гусеничних машин піхоти Marder і боєприпаси;
  • зенітно-ракетний комплекс середнього радіуса дії Iris-T Sls;
  • зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) малого радіуса Iris-T Sls;
  • три реактивні артилерійські системи Himars;
  • два мостоукладачі Beaver;
  • дві броньовані інженерні машини Dachs;
  • броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 2;
  • чотири машини розмінування Wisent 1 із запасними частинами;
  • 16 паливозаправників.

Україна повернула тіла 254 загиблих героїв

Сьогодні, 14 червня, Україна повернула тіла 254 загиблих військових. Зокрема, вдалося репатріювати:

  • тіла 221 захисника, що воювали на Донецькому напрямку;
  • 25 полеглих воїнів на Запорізькому напрямку;
  • четверо полеглих оборонця з Луганського напрямку;
  • четверо загиблих воїна, тіла яких передані з моргів на території РФ.

Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих

НАТО схвалило оперативний план розширення підтримки України

Міністри оборони країн НАТО схвалили «оперативний план розширення підтримки України». Він охоплює збільшення ролі Альянсу в постачанні зброї та навчанні українських військових.

До виконання плану буде залучено близько 700 військових з країн НАТО і партнерів. НАТО здійснюватиме нагляд за підготовкою українських збройних сил на тренувальних базах в країнах Альянсу, надаватиме підтримку Україні і координуватиме безоплатну передачу обладнання, а також сприятиме довгостроковому розвитку українських збройних сил.

Ухилянти встановили антирекорд при спробі виїхати з України

На Одещині затримано 41 чоловіка, які одночасно намагались у незаконний спосіб виїхати за кордон.

Неподалік населеного пункту Новосельське Ренійської громади на Одещині військові зупинили вантажівку марки «Рено». Водієм автівки виявився мешканець Болградського району, який замість зерна в причепі намагався перевезти до кордону 41 чоловіка віком від 18 до 60 років.

Люди, яких перевозили в авто, були мешканцями Київщини, Одещини, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини, Кіровоградщини, Чернігівщини, Житомирщини, Черкащини та Волині.

Ексзаступника глави МОЗ затримано за підозрою у незаконній трансплантації органів

Колишнього заступника глави МОЗ та ще 10 лікарів затримано за підозрою у порушенні закону про трансплантацію органів людини.

Спільниками ексзаступника є лікарі ДУ «Інститут серця МОЗ України», КП «Волинська обласна клінічна лікарня» та КНП «Центральна міська клінічна лікарня» міста Києва. Їх звинувачують в організації схеми «незаконного вилучення анатомічних матеріалів у людей, які перебувають у безпорадному стані та іншій залежності від правопорушників, з метою їх подальшої трансплантації».

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Теги: війна саміт Німеччина НАТО ухилянти

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