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Швейцарія обговорить з РФ підсумки Глобального саміту миру

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Швейцарія обговорить з РФ підсумки Глобального саміту миру
Ігнаціо Кассіс має намір обговорити з Росією підсумки конференції у Швейцарії
фото з відкритих джерел

Кассіс зазначив, що планується детальне обговорення результатів Саміту миру з країнами, які не приїхали на конференцію

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс планує обговорити з РФ, Китаєм та іншими країнами, яких не було на Глобальному саміті миру, підсумки заходу. Про це він заявив на пресконференції.

«У нас є чинне посольство в Москві, і кожні два тижні ми спілкуємося з міністром закордонних справ, і в нас також є намір обговорити з Росією підсумки цієї конференції», – йдеться у заяві.

Кассіс зазначив, що планується детальне обговорення результатів Саміту миру з країнами, які не приїхали на конференцію.

«Зараз ми проведемо з цими країнами глибоке обговорення і обговоримо, як цей шлях або куди цей шлях може нас привести. Існують різні думки та ідеї щодо того, як можна продовжувати цей шлях, шлях до миру. І ці різні ідеї необхідно об'єднати, щоб знайти спільний шлях вперед», – наголосив міністр закордонних справ Швейцарії.

Раніше стало відомо, які країни відмовилися їхати на Глобальний саміт миру у Швейцарії. Також Зеленський розповів, як Росія та Китай намагалися зірвати Саміт миру. 

Зазначимо, що Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. Вони передбачать відмову Києва від наміру вступити в НАТО та повний вихід ЗСУ із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.

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Теги: Швейцарія Україна саміт росія

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