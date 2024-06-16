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Reuters опублікувало проект підсумкової декларації Глобального саміту миру

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Reuters опублікувало проект підсумкової декларації Глобального саміту миру
У документі від 13 червня також міститься заклик повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС
фото: glavcom.ua

 У комюніке зауважено, що досягнення миру вимагає діалогу між усіма сторонами конфлікту

У проекті підсумкової декларації Саміту миру йдеться, що війна Російської Федерації проти України продовжує спричиняти масштабні людські страждання та руйнування, а також створює ризики та кризи з глобальними наслідками. Документ опублікувало Reuters.

У комюніке задекларовано, що будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути захищеним та екологічно безпечним. Українські атомні електростанції та установки, включаючи Запорізьку атомну електростанцію, повинні працювати безпечно під повним суверенним контролем України і відповідно до принципів МАГАТЕ та під його наглядом. Будь-яка загроза або застосування ядерної зброї в умовах війни, яка триває проти України, неприпустимі.

Також Reuters зауважує, що глобальна продовольча безпека залежить від безперебійного виробництва та постачання харчових продуктів. У зв'язку з цим вільне, повне та безпечне торгове судноплавство, а також доступ до морських портів Чорного та Азовського морів є критично важливими. Напади на торговців кораблі в портах і на всьому маршруті, а також проти цивільних портів і цивільної портової інфраструктури є неприйнятними.

Ще одним аспектом, який зазначений у документі є те, що всі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну. ​​Усі депортовані та незаконно переміщені українські діти, а також усі інші українські цивільні особи, які були незаконно утримувані, мають бути повернуті в Україну.

 У комюніке зауважено, що досягнення миру вимагає діалогу між усіма сторонами конфлікту.

Нагадаємо, що 15-16 червня у Швейцарії відбувається історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Участь у ньому беруть лідери понад 100 країн та світових організацій, які об'єдналися, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії.

До того ж 16 червня країни-учасниці розділяться робочими групами задля реалізації трьох пріоритетів Саміту миру у Швейцарії. 

До слова, у спільній заяві за підсумками Глобального саміту миру, організованого Україною, який відбувається 15-16 червня у Швейцарії, не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України.

Зазначимо, що російський диктатор Володимир Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.

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Теги: Швейцарія саміт війна Україна Запорізька АЕС

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