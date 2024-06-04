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Пріоритети США та України розходяться? New York Times розповіла, чого хоче Байден

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Пріоритети США та України розходяться? New York Times розповіла, чого хоче Байден
Байден та Зеленський мають різні думки щодо атак на Росію американською зброєю
фото із відкритих джерел

США хоча й дозволили Україні використати передану зброю для ударів по Росії, проте американці побоюються можливого ядерного конфлікту з Росією

 

Президент Джо Байден раніше неодноразово заявляв, що Вашингтон підтримуватиме Україну та Ізраїль стільки, скільки потрібно, проте зараз ситуація досягла критичної поворотної точки. Про це пише The New York Times.

«За збігом обставин обидва протистояння, здається, перебувають у критичних переломних точках. Стає очевидним, наскільки різко розходяться національні інтереси – не кажучи вже про політичні інтереси трьох лідерів, стурбованих власною владою», – пише видання про Джо Байдена, Володимира Зеленського та Беньяміна Нетаньяху. 

Проблему ускладнює те, що у Вашингтоні досі немає єдиної думки, яким має бути прийнятний фінал, тобто закінчення війни в Україні чи в Газі. Офіційно Україна все ще говорить про повну перемогу, намагаючись виштовхнути Росію з території, яку вона захопила після вторгнення в лютому 2022 року. Ізраїль теж досі говорить про мету «повного знищення» ХАМАСу, єдиного способу гарантувати, що він ніколи більше не зможе здійснити атаку, подібну до нападу 7 жовтня, у результаті якого загинуло майже 1200 ізраїльтян і яке спричинило сім місяців жорстокої відплати.

Але у Вашингтоні ці заклики сприймаються дедалі нереалістичніше. Росія, схоже, відновлює  військові оберти. Заклик до повної поразки ХАМАСу звучить як обґрунтування безперервної війни – і насправді ізраїльські офіційні особи публічно оголосили, що війна в Газі, ймовірно, триватиме до кінця року, якщо не довше. Тож Байден взявся за врегулювання криз, намагаючись запобігти найгіршому сценарію.

Очевидні ризики для України

У четвер Білий дім з мінімальними публічними поясненнями оприлюднив, що Байден змінив своє рішення щодо того, що американська зброя ніколи не може бути використана на території Росії. Це те правило, яке він встановив на початку війни в Україні, щоб «уникнути Третьої світової війни».

Одна справа, сказав Байден своїм помічникам, дати українцям необхідну зброю для захисту власної батьківщини. Але якщо дозволити їм запускати американські артилерійські снаряди та ракети над кордоном, де вони можуть забрати життя не лише солдатів, але й мирних жителів, і знищити російську інфраструктуру, це може перерости в пряму американську конфронтацію з ядерним противником.

Але ці заклики мали сенс, коли час був на боці України, сказав один із головних радників Байдена. Зараз імпульс протистояння змінився. Зеленський, який неодноразово конфліктував з Байденом і його помічниками через їхнє небажання надати йому далекобійну артилерію, потім танки, а потім F-16, розпочав кампанію тиску, щоб змусити Байдена пом’якшити свої обмеження на використання американської зброї через кордон до Росії.

Під час зустрічі в п’ятницю в Овальному кабінеті з Байденом він і Джейк Салліван, радник з національної безпеки, разом із міністром оборони Ллойдом Дж. Остіном переконали Байдена, що йому потрібно скасувати обмеження принаймні в прикордонних районах навколо Харкова, другого за величиною міста України. В іншому випадку, попереджали вони, Росія цілком може почати повертати собі значні частини території, з яких її вигнали ЗСУ восени 2022 року.

Україна оголосила в понеділок, що використала надану Заходом зброю для знищення системи протиповітряної оборони на території Росії, але не назвала зброю та не надала подробиць. 

Помічники Байдена наполягали на тому, що президент не стільки змінив рішення, скільки створив виняток із свого правила про неескалацію. Але, як натякнув Блінкен наприкінці минулого тижня, це може бути не останнім винятком. Він сказав, що американська стратегія відсічі Росії буде адаптуватися до змін на полі бою. Зеленський і надалі закликає Байдена, аби той зняв усі обмеження на використання американської зброї, щоб він міг використовувати її через усі кордони з Росією та вглиб її території. 

У приватному порядку радники Байдена визнають, що американські та українські пріоритети розходяться. На даний момент Україні більше нічого втрачати від ескалації з Росією. Проте у  Білому домі очевидне занепокоєння полягає в тому, що диктатор Путін розгорне ядерну зброю на полі бою, намагаючись переконати світ, що якщо Україна продовжуватиме скидати американські бомби та ракети на російську територію, він не вагаючись використає ядерну зброю проти України. Президент Зеленський, зі свого боку, відкинув ядерні страхи як надмірні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що адміністрація Джо Байдена послабила свою давню політику, згідно з якою забороняла Україні використовувати американську зброю проти цілей всередині Росії. Про це повідомляє Guardian. Зокрема, США дозволили завдавати ударів американською зброєю, однак виключно в прикордонних з Харківською областю районах. Як зазначив прессекретар президента України Сергій Никифоров, таке рішення Адміністрації Байдена, значно посилить здатність України протистояти спробам Росії масово проникнути через кордон.

Згодом державний секретар США Ентоні Блінкен уперше офіційно заявив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії. 

Читайте також: США дозволили Україні бити по РФ наданою зброєю: Кремль відреагував
Теги: росія правила диктатор танки Ентоні Блінкен радник кордон Вашингтон президент Україна Володимир Зеленський військові путін війна Ізраїль зброя Джозеф Байден обмеження

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