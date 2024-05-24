Байден пропустить український саміт миру – Bloomberg

Байден вилетить із зустрічі G-7 на півдні Італії до Лос-Анджелеса для збору коштів

Президент США Джо Байден, ймовірно, пропустить український Глобальний саміт миру наступного місяця через запланований захід зі збору коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії, який він має відвідати разом із Джорджем Клуні, Джулією Робертс та іншими зірками. Про це пише Bloomberg.

Швейцарія запланувала конференцію на 15-16 червня, після зустрічі Великої сімки в Італії. Кілька лідерів G-7 планують приєднатися до заходу, однак ані Байден, ані віце-президентка Камала Гарріс, за словами неназваних джерел видання, його не відвідають.

За графіком президента, Байден вилетить із зустрічі G-7 на півдні Італії до Лос-Анджелеса для збору коштів. Окрім Клуні та Робертс, до нього збираються приєднатися колишній президент Барак Обама та телеведучий Джиммі Кіммел.

Рішення підкреслює, що Байден перемкнувся на режим виборчої кампанії, намагаючись подолати перевагу колишнього президента Дональда Трампа в ключових штатах напередодні виборів у листопаді.

Це також є ознакою песимізму щодо конференції, яку погодилася організувати Швейцарія після відвідин країни президентом Володимиром Зеленським у січні. Тим не менш, близько 70 країн візьмуть участь у Глобальному саміті миру на тому чи іншому рівні, включаючи таких лідерів, як прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден залишається останнім серед лідерів країн G7, хто ще не прийняв запрошення взяти участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії. Про це на брифінгу заявив радник Білого дому Джейк Салліван. Разом з тим у США поки не можуть підтвердити особисту участь президента у саміті.

Як повідомлялося, саміт миру у Швейцарії відбудеться 15-16 червня. На нього мають приїхати представники урядів усіх континентів. Зустріч відбудеться на курорті Бюргеншток поблизу міста Люцерн. Президент Володимир Зеленський зазначив, що дату і місце раніше обговорили з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд.