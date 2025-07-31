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Банкова відреагувала на ухвалення закону про НАБУ та САП

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Банкова відреагувала на ухвалення закону про НАБУ та САП
Єрмак зазначив, що президент Зеленський «чує молодь»
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Рада проголосувала за основу та в цілому за законопроєкт №13533

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав «чудовим» голосування за президентський законопроєкт про повернення незалежності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Банкової.

За словами Єрмак, Україна має «чудове громадянське суспільство» та «прекрасну молодь», яку «чує президент Володимир Зеленський». «Є швидкий діалог влади та суспільства. Це і є справжня демократія, коли думки людей почуті, є конкретні кроки та реакція. Дякую депутатам за голосування. Переможці – всі, а в першу чергу – демократична Україна», – заявив Єрмак. 

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за основу та в цілому за законопроєкт №13533 про незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Він повертає старі норми, які прибрали минулим голосуванням, а також запроваджує перевірки на поліграфі для посадовців правоохоронних органів, які володіють державною таємницею.

Також спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав ухвалений законопроєкт. Його вже передано на підпис президенту.

Як відомо, 22 липня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення тоді проголосували 263 народних депутати. Декілька народних депутатів зазначили, що голосування за законопроєкт було помилкою.

Вже 24 липня Володимир Зеленський заявив, що погодив текст законопроєкту, який гарантує «реальне зміцнення системи правопорядку в Україні та незалежність антикорупційних органів». Увечері цього ж дня на сайті парламенту зʼявився законопроєкт «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

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Теги: Андрій Єрмак Офіс президента НАБУ Верховна Рада

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