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«Блюзнірство грантових патріотів». Виступ Тимошенко спровокував овації в Раді і обурення активістів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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«Блюзнірство грантових патріотів». Виступ Тимошенко спровокував овації в Раді і обурення активістів
скрін із відео

Тимошенко назвала «світлим днем» ухвалення закону про ліквідацію незалежності НАБУ та САП

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко під час виступу у Верховній Раді підтримала обмеження повноважень антикорупційних органів і пояснила це необхідністю виконувати Конституцію і зберігати суверенітет. Про це передає «Главком».

Нардепку обурив той факт, що до управління державними органами й компаніями дуже часто допускались іноземні громадяни під виглядом членів спостережних рад. Вона розкритикувала «грантових патріотів» і заявила, що сьогодні для неї «світлий день в цьому парламенті». А оскільки Тимошенко підтримала ініціативу влади про скорочення повноважень НАБУ і САП, то її виступ підтримувала монокоаліція аплодисментами.

«Дивлюсь і слухаю. Яке блюзнірство грантових патріотів боротьба за Україну... Для мене сьогодні світлий день в цьому парламенті. Тому що перший раз ми переконалися в тому, що колонізація України – це не панацея від всіх наших проблем. Панацея від всіх наших проблем – це чітка конституційно збалансована влада», – заявила вона.

Водночас виступ Тимошенко спровокував обурення активістів, політиків та громадських діячів.

«Блюзнірство грантових патріотів». Виступ Тимошенко спровокував овації в Раді і обурення активістів фото 1
«Блюзнірство грантових патріотів». Виступ Тимошенко спровокував овації в Раді і обурення активістів фото 2
«Блюзнірство грантових патріотів». Виступ Тимошенко спровокував овації в Раді і обурення активістів фото 3
«Блюзнірство грантових патріотів». Виступ Тимошенко спровокував овації в Раді і обурення активістів фото 4

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати.

Хто із нардепів голосував за обмеження незалежності НАБУ й САП «Главком» писав тут. Даний документ підтримали 19 народних обранців з опозиції.

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Теги: Юлія Тимошенко Верховна Рада НАБУ

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