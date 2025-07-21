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У НАБУ заявили, що причетність співробітника до спецслужб РФ не підтверджена

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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У НАБУ заявили, що причетність співробітника до спецслужб РФ не підтверджена
У НАБУ підкреслили, що їх принципова позиція — виявити всі обставини, незалежно від посади працівника
фото: з відкритих джерел

У НАБУ пояснили інформацію СБУ про можливе співробітництво працівника бюро з представником спецслужб РФ

Жодних доказів чи свідчень причетності до спецслужб РФ працівника НАБУ, що передавав інформацію представнику Управління державної охорони, якого згодом викрили на співпраці з російськими спецслужбами, немає. Про це, як пише «Главком», заявили у Національному антикорупційному бюро.

Зазначається, що у серпні 2023 року НАБУ отримала інформацію від керівництва Служби безпеки (СБУ) щодо можливих ризиків, повʼязаних з одним із працівників бюро. Йшлося про те, що у 2012–2015 роках, в період служби в МВС й до початку роботи в НАБУ, зазначена особа пересилала електронною поштою інформацію про громадян України одному з працівників Управління державної охорони (УДО).

У матеріалах зазначалося, що згаданий представник УДО до 2012 року обіймав посади в СБУ, а з 2012 по 2014 рік очолював один із підрозділів у складі служби безпеки президента в складі УДО. За даними СБУ, після незаконної анексії Криму ця особа перейшла на бік країни-агресора і з 2020 року працює у ФСО РФ.

«Національне бюро одразу включилось у встановлення обставин. У межах робочої взаємодії між НАБУ та СБУ було організовано додаткову перевірку за участю визначених співробітників НАБУ та одного з керівників підрозділів СБУ. Принципова позиція НАБУ — виявити всі обставини, незалежно від посади чи тривалості служби працівника», - йдеться у заяві.

Також наголошується, що під час спільної перевірки жодних доказів чи свідчень того, що працівник НАБУ був обізнаний про зв’язки представника УДО з російськими спецслужбами, не виявлено.

«Це підтвердив і представник СБУ під час особистих зустрічей»,  - йдеться у заяві НАБУ.

Зазначається, що НАБУ ініціювало проведення опитування співробітника з метою ухвалення рішення щодо його подальшої служби чи можливої дисциплінарної відповідальності.

«Однак СБУ наполегливо рекомендувала утриматися від будь-яких дій, щоб не завадити їхній оперативній роботі щодо інших зв’язків колишнього працівника УДО. СБУ також зазначила, що згадані зв’язки не стосуються працівника НАБУ, і контактів між ними не зафіксовано», - зазначено у документі.

Вказано, що у серпні 2024 року СБУ усно повідомила, що під час розслідування справи про державну зраду, у якій фігурує згаданий колишній працівник УДО, «жодної причетності працівника НАБУ не встановлено. Доказів участі в антидержавній діяльності — немає».

«Відтоді НАБУ неодноразово зверталося до СБУ з проханням надати офіційне документальне підтвердження результатів перевірки, аби прийняти обґрунтоване рішення — щодо можливої відповідальності або подальшого проходження служби. Станом на сьогодні жодної офіційної відповіді бюро не отримало. Єдине публічне згадування про цей епізод зʼявилося у дописі СБУ в соцмережах 21 липня 2025 року», - резюмували у НАБУ.

«Главком» писав, що Служба безпеки України та Офіс генпрокурора проводять спецоперацію із нейтралізації російського впливу на НАБУ.

Нагадаємо, що у Києві було затримано співробітника Центрального апарату Національного антикорупційного бюро, який працює в закритому підрозділі «Д-2». Він шпигував для російської спецслужби.

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Теги: НАБУ СБУ

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