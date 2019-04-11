«Батьківщина» не домовлялась підтримувати Пашинського на парламентських виборах - Лабунська



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Фото: Житомир.info

На Житомирщині заперечили домовленості про підтримку члена "Народного фронту" Сергія Пашинського на парламентських виборах

Голова Житомирської обласної організації ВО «Батьківщина» Анжеліка Лабунська спростувала інформацію про домовленості між Юлією Тимошенко та представниками «Народного фронту» стосовно співпраці під час парламентських виборів.

За її словами, мова йшла про підтримку «Батьківщиною» «фронтовика» Сергія Пашинського по житомирському округу.

«Офіційно заявляю, що інформація про політичні домовленості «про підтримку» між представниками політичної партії «Народний Фронт» і лідером ВО «Батьківщина» Юлією Тимошенко, керівником Житомирського обласного осередку «Батьківщина» Анжелікою Лабунською, депутатом Житомирської обласної ради від ВО «Батьківщина» Ігорем Рибинським є новою бридкою політтехнологією політичних опонентів Юлії Тимошенко та ВО «Батьківщина», - написала Лабунська в Facebook.

При цьому вона досить критично висловилась на адресу партії Арсенія Яценюка.

«Батьківщина» зі злодіями і корупціонерами ніяких перемовин про співпрацю не веде», - додала Лабунська.

Нагадаємо, вчора в Житомирській міській раді розпустили фракцію ВО «Батьківщина» у складі восьми чоловік. Таке рішення біло прийнято під час спільного засідання членів політичного бюро Житомирської обласної та міської партійних організацій ВО «Батьківщина».

А сьогодні Лабунська написала, що зустрічатиметься з Юлією Тимошенко і закликала «покінчити» з президентом Петром Порошенком і його командою.

Сергій Пашинський три рази обирався до парламенту за списками «Батьківщини».