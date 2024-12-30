Солдатам і сержантам стане простіше отримати офіцерські звання – президент

Зеленський: Є рішення, яке допомагає нашій армії ставати більш сучасною

Вище військове керівництво України ухвалило рішення щодо спрощення отримання офіцерських звань солдатами та сержантами з бойовим досвідом. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

«Сьогодні ж є рішення, яке допомагає нашій армії ставати більш сучасною та реалізувати досвід оборони зараз – досвід цієї війни. Ми спростили отримання офіцерських звань солдатами та сержантами з бойовим досвідом, і це правильні соціальні ліфти для армії», – йдеться у заяві.

Як повідомлялося, сьогодні, 30 грудня, Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів. Одним із ключових її завдань стане розробка законопроєкту про створення інституції військового омбудсмена, яка забезпечуватиме системну підтримку захисників.

Нагадаємо, що 24 серпня президент України Володимир Зеленський підписав укази про надання нових військових звань низці українським військовим.