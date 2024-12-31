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Кабмін визначив, за що відповідатиме віцепрем'єр Чернишов

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Кабмін визначив, за що відповідатиме віцепрем'єр Чернишов
Олексій Чернишов братиме участь державній інформаційній політиці з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
фото з відкритих джерел

3 грудня Олексій Чернишов очолив нове відомство – Міністерство національної єдності України

До компетенції віцепрем’єр-міністра України – міністра національної єдності України Олексія Чернишова зокрема належать питання кінематографії. Про це йдеться в постанові Кабміну № 1529.

Також посадовець братиме участь в:

  • організації роботи з формування і реалізації державної політики з питань національної єдності України;
  • державній інформаційній політиці з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;
  • державній політиці у сферах інформаційного суверенітету та інформаційної безпеки України;
  • забезпеченні взаємодії органів виконавчої влади з Національною радою з питань телебачення і радіомовлення;
  • сприянні входженню України до світового інформаційного простору, піднесенню її міжнародного авторитету, формуванню позитивного іміджу
    держави як надійного і передбачуваного партнера;
  • розвитку зв’язків із закордонними українцями;
  • розвитку дипломатичної служби України;
  • питаннях культури та мистецтва, охорони культурної спадщини;
  • вивезенні, ввезенні і поверненні культурних цінностей;
  • збереженні національної пам’яті.

Нагадаємо, 3 грудня Олексій Чернишов очолив нове відомствоМіністерство національної єдності України.

Діяльність цієї інституції спрямовуватиметься на підтримку українців за кордоном, їх зв’язок із Батьківщиною та захист спільних національних інтересів. Зеленський підкреслив, що для забезпечення освітніх, культурних і інформаційних потреб українців необхідна більш активна роль держави, оскільки зусиль одного лише Міністерства закордонних справ для цього замало.

До цього він очолював правління НАК «Нафтогаз України». А ще раніше – Міністерство розвитку громад та територій. 

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Теги: Кабмін Олексій Чернишов Міністерство національної єдності

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