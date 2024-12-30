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Авіакатастрофа в Казахстані: коли представлять перші результати розслідування

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Авіакатастрофа в Казахстані: коли представлять перші результати розслідування
25 грудня пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау
фото: report.az

««Чорні скриньки» літака, який розбився в Казахстані, покажуть повну ситуацію», – вважає віцеміністр транспорту республіки

Урядова комісія розпочала розслідування авіакатастрофи літака «Азербайджанських авіаліній» поблизу Актау. Перші висновки очікуються протягом 30 днів. Про це заявив член комісії, віцеміністр транспорту республіки Талгат Ластаєв, пише Report.

«Загалом за стандартами протягом 30 днів озвучуються попередні або проміжні результати розслідування», – йдеться у заяві.

За словами віцеміністра, наразі триває польовий етап: на місці аварії збирають уламки літака, знімають відбитки й роблять зліпки. Усі речові докази доставляють до спеціально облаштованого ангара в аеропорту Актау, де експерти проводитимуть їх детальний аналіз.

Також Талгат Ластаєв зауважив, що «чорні скриньки» літака, який розбився в Казахстані, покажуть повну ситуацію.

Нагадаємо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

Як повідомлялося, Росавіація назвала попередню причину авіакатастрофи: зіткнення з птахами. «Попередньо: після зіткнення з птахами через нештатну ситуацію на борту повітряного судна командир прийняв рішення «йти» на запасний аеродром – ним був обраний Актау», – йдеться у повідомленні. Також повідомляється, що на борту літака, що впав, вибухнув кисневий балон, після чого люди почали непритомніти. 

Згодом глава Росавіації Дмитро Ядров вперше прокоментував аварію літака в Актау. Так, за його словами, однією з основних причин авіакатастрофи нібито був густий туман і відсутність видимості на висоті 500 метрів. «Командир повітряного судна зробив дві спроби посадити літак у Грозному, які були безуспішними»

Після заяви президента Азербайджану Ільхама Алієва про те, що літак «Азербайджанських авіаліній» розбився внаслідок обстрілу поблизу російського міста Грозний, йому знову зателефонував російський диктатор Володимир Путін. Він перепросив за те, що катастрофа сталася в повітряному просторі Росії. 

До слова, очільник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що авіакатастрофу літака Embraer 190 в Казахстані спричинив російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК). За його словами, літак зазнав пошкоджень внаслідок дій російських військових і його відправили до Казахстану «замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей».

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Теги: Казахстан Азербайджан авіація авіакатастрофа розслідування росія

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