Без України не може бути і безпеки в Європі – Порошенко



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Порошенко подякував американським і європейським партнерам

Порошенко відзначив, що на зустрічі із Меркель обговорювалась протидія агресії Російської Федерації у Керченській протоці

«Без України не може бути глобальної безпеки і безпеки в Європі», - заявив президент України Петро Порошенко в коментарі для представників засобів масової інформації в рамках участі у Мюнхенській безпековій конференції. Про це інформує Банкова.

Глава держави зауважив зокрема, що канцлер Німеччини Ангела Меркель під час виступу на конференції також говорила про ситуацію в Україні.

«Сьогодні ви бачили, що і у виступі канцлера Німеччини, і на двосторонній зустрічі (з Ангелою Меркель - ред.) ми обговорили всі питання нашої співпраці починаючи від підтримки реформ і закінчуючи рішучими зусиллями для захисту позицій України», - зазначив він.

За його словами, також обговорювалась співпраця і в питаннях протидії агресії Російської Федерації у Керченській протоці, і в питаннях звільнення українських моряків і забезпечення вільного судноплавства, і в питаннях витрат на забезпечення оборони, і в питаннях розвитку економіки.

Порошенко подякував американським і європейським партнерам за чітку і послідовну позицію підтримки України.

Нагадаємо, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що Європа повинна зберігати партнерство з Росією.