Без зрад і проривів. Що сьогодні обговорювала Тристороння контактна група

Незважаючи на дипломатичну активність навколо «Мінська», засідання було «середньостатистичним»

Чергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) відбулося без «зрад і проривів». Про це повідомив у Facebook представник окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) у складі української делегації у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

«Закінчилося засідання ТКГ. Без «зрад» і проривів. Напередодні зустрічі радників Нормандської четвірки, політика сторін – і Росії, і України – залишилася незмінною. Москва, як і раніше, - «не сторона конфлікту»; ми, як і раніше, не визнаємо такий статус за ОРДЛО», – повідомив Гармаш.

За його словами, керівник місії ОБСЄ посол Чевік заявив, що ситуація зі свободою пересування місії до ОРДЛО погіршилася. Він охарактеризував обмеження до окремих районів Луганської області словом «блокада». Окупанти пояснили ці обмеження «турботою про безпеку членів місії».

«Цікаво, що у відповідь на звинувачення луганського окупаційного «міністра» Дейнего у небажанні СММ йти на контакт із «владою республік», Чевіку довелося нагадати, що СММ ОБСЄ не може мати офіційних контактів із самопроголошеними утвореннями, які не визнані ОБСЄ. Це викликало обурення «міністра» з Донецька Ніканорової, яка фактично визнала, що обмеження для роботи місії з безпекою жодним чином не пов'язані: «поки ви не почали диктувати нам умови та ультиматуми, у вас проблем із пересуванням не було...», – заявив Гармаш.

Він також повідомив, що на гуманітарній підгрупі «республіки» вигадали новий привід не відкривати КПВВ.

«Дейнего з Ніканоровою вимагають прямих контактів санітарних лікарів ОРДЛО та України «для вирішення проблеми коронавірусних обмежень». Це звучить дивно, оскільки ще наприкінці року Україна зі свого боку зняла всі обмеження для в'їзду, пов'язані з Covid-19. Ми не вимагаємо жодних довідок про вакцинацію. Тому незрозуміло, як наші санітарні лікарі можуть вплинути на те, щоб ОРДЛО зняли такі обмеження зі свого боку. Просто зніміть їх як ми, і все», – написав Гармаш.

Також окупанти блокують питання обміну.

«Те саме щодо обміну. Незважаючи на те, що обмін усіх на всіх, без будь-яких передумов, прямо записано у Мінських угодах, вони вимагають то процесуального очищення тих, кого ми їм вже передали, то взагалі ухвалення закону про амністію. Хоча одне з одним абсолютно не в'яжеться, тобто просто немає політичної волі зробити те, що Росія зобов'язалася виконати, підписавшись під «Мінськом», – підкреслив Гармаш.

На його думку, незважаючи на дипломатичну активність навколо «Мінська», засідання було «середньостатистичним».

«Завтра зустріч радників Нормандської четвірки у Берліні. Якщо там придумають якесь «єдине бачення» Мінських угод, то можливе позачергове засідання політичної підгрупи ТКГ вже найближчими днями. Якщо ні, то чергове засідання ТКГ відбудеться аж 2 березня. Чекаємо на підсумки Берліна», – додав Гармаш.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сподівається, що «нормандська зустріч» радників у Берліні зможе наблизити саміт на рівні лідерів.

Також президент Франції Макрон заявив, що Мінські угоди – це єдиний шлях, який дозволить встановити мир.