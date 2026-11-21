Вашингтон працює над масштабуванням гуманітарних домовленостей між Україною та Росією після успішної евакуації людей з Олешок Херсонської області. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє «Главком» із посиланням на Fox News.

Очільник Білого дому вирішив прокоментувати результати гуманітарної операції в Олешках.

«Це було чудово. Це було перемир'я. Людей евакуювали з міст і населених пунктів, що, ймовірно, врятувало їм життя. Зараз ми працюємо над масштабнішим варіантом цього», – оголосив Дональд Трамп.

Президент США високо оцінив зусилля першої леді Меланії Трамп у налагодженні відносин між Москвою та Києвом.

Раніше Меланія Трамп повідомила про продовження переговорів щодо нового припинення вогню. За її словами, відповідних домовленостей можуть досягти ще до Різдва.

«Насамперед я дуже хотіла б, щоб було більше припинень вогню. Ми могли б зробити це дуже швидко, якщо Україна та Росія будуть готові. Переговори вже тривають, тож, можливо, до Різдва у нас буде ще одне припинення вогню», – заявила нещодавно перша леді США.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що тристороння зустріч України, США та Росії на полях саміту G20 можлива. Однак для цього американська сторона має офіційно запросити Україну. Наразі Київ такого запрошення не отримував.