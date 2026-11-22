Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк опублікував привітання для мами, якій виповнилося 83 роки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис політика у Facebook.

«Моїй любій мамі – 83. Дорога мамо, дай Боже тобі сил, здоров’я та ще багато років тішити нас й керувати всіма нами», – написав Яценюк. Наприкінці допису він звернувся до читачів із закликом любити й берегти своїх батьків.

Марія Яценюк народилася 22 листопада 1943 року в селі Княждвір на Івано-Франківщині. Вона навчалася на факультеті іноземних мов Чернівецького університету й багато років викладала французьку.

Арсеній Яценюк – український політик, який очолив уряд після Революції Гідності й був прем’єр-міністром у 2014–2016 роках. Раніше він був міністром закордонних справ і головою Верховної Ради, а нині очолює Київський безпековий форум. У Яценюка та його дружини Терезії дві доньки – Христина й Софія.

Раніше, 6 листопада, українська продюсерка Олена Мозгова привітала свою маму, режисерку Віолетту Мозгову, з 72-річчям і опублікувала їхні архівні фото. У привітанні Мозгова написала, що з роками дедалі частіше впізнає маму у власних жестах, інтонаціях і навіть упертості.

10 листопада Андрій Шевченко привітав із днем народження сина Крістіана. Він опублікував у Facebook родинне фото із сином і дружиною Крістен Пазік та побажав Крістіанові й далі йти за своєю мрією.