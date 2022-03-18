  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Британська розвідка розповіла, чому РФ не наступає

    Рашисти голодні і без пального - Британська розвідка розповіла, чому РФ не наступає
    Рашисти голодні і без пального
    фото: ЗСУ

    У росармії серйозні проблеми з матеріально-технічним забезпеченням

    Логістичні проблеми та активні контратаки Збройних сил України обмежують наступальні можливості Росії. Про це йдеться у звіті британської розвідки, повідомляє Міноборони Британії.

    «Безперервні українські контратаки змушують Росію використовувати велику кількість військ для захисту своїх шляхів постачання. Це серйозно обмежує наступальний потенціал Росії», – сказано в повідомленні.

    Крім того, відзначаються проблеми з матеріально-технічним забезпеченням російської армії.

    «Небажання маневрувати на пересічній місцевості, відсутність контролю в повітрі та обмежені можливості користування мостами заважають Росії ефективно забезпечувати передові підрозділи навіть основними предметами першої необхідності – їжею і пальним», – зазначає британська розвідка.

    Раніше у Міноборони України заявили, що у ворога складнощі з провіантом, дозаправкою техніки і в більшості місць дислокації знищена логістика.

    Нагадаємо, на Запоріжжі окупанти не просунулися ні на метр.

    Тим часом Зеленський дав пораду найманцям, яких вербують на війну з Україною. Як відомо, окупанти набрали тисячу найманців для війни в Україні: свіжі дані з фронту.

    Читайте також:
    Теги: розвідка росія окупанти Міноборони війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Британська розвідка розповіла, чому РФ не наступає