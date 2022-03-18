Британська розвідка розповіла, чому РФ не наступає

Рашисти голодні і без пального

У росармії серйозні проблеми з матеріально-технічним забезпеченням

Логістичні проблеми та активні контратаки Збройних сил України обмежують наступальні можливості Росії. Про це йдеться у звіті британської розвідки, повідомляє Міноборони Британії.

«Безперервні українські контратаки змушують Росію використовувати велику кількість військ для захисту своїх шляхів постачання. Це серйозно обмежує наступальний потенціал Росії», – сказано в повідомленні.

Крім того, відзначаються проблеми з матеріально-технічним забезпеченням російської армії.

«Небажання маневрувати на пересічній місцевості, відсутність контролю в повітрі та обмежені можливості користування мостами заважають Росії ефективно забезпечувати передові підрозділи навіть основними предметами першої необхідності – їжею і пальним», – зазначає британська розвідка.

Раніше у Міноборони України заявили, що у ворога складнощі з провіантом, дозаправкою техніки і в більшості місць дислокації знищена логістика.

Нагадаємо, на Запоріжжі окупанти не просунулися ні на метр.

Тим часом Зеленський дав пораду найманцям, яких вербують на війну з Україною. Як відомо, окупанти набрали тисячу найманців для війни в Україні: свіжі дані з фронту.

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