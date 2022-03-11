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    Білорусь дозволила перевозити російські ракети залізницею

    Нехтування правилами безпеки ставлять під загрозу життя білорусів - Білорусь дозволила перевозити російські ракети залізницею
    Нехтування правилами безпеки ставлять під загрозу життя білорусів

    Перевізники боєприпасів – співучасники злочину

    У Центрі протидії дезінформації розповіли, що влада Білорусі дозволила пересування російських ракет своєю залізницею.

    «При цьому, умови перевезення не відповідають жодним правилам безпеки. Це загрожує вибухами з численними жертвами», – мовиться у повідомленні.

    Зокрема, в напіввідкритих вагонах без відповідного маркування перевозять:

    • головні частини ракет «Точка-У»,
    • реактивні снаряди РСЗВ «Град»,
    • реактивні снаряди «Смерч»;
    • квазібалістичні та крилаті ракети для «Іскандерів» тощо.

    Окрім небезпеки детонування, виникає реальна загроза «рейкової війни» на залізничній інфраструктурі з боку білоруських патріотів, опозиційних чинній владі. Працівники локомотивних бригад масово відмовляються працювати у цих умовах.

    «Білоруське суспільство повинно вимагати від влади заборони пересування територією республіки Білорусь військових ешелонів із технікою. Ті, хто перевозять російські боєприпаси, також стають учасниками злочину», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, Білорусь підтримує окупантів (відео).

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    Теги: Білорусь боєприпаси влада перевезення
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    Білорусь дозволила перевозити російські ракети залізницею