Білорусь дозволила перевозити російські ракети залізницею

Нехтування правилами безпеки ставлять під загрозу життя білорусів

Перевізники боєприпасів – співучасники злочину

У Центрі протидії дезінформації розповіли, що влада Білорусі дозволила пересування російських ракет своєю залізницею.

«При цьому, умови перевезення не відповідають жодним правилам безпеки. Це загрожує вибухами з численними жертвами», – мовиться у повідомленні.

Зокрема, в напіввідкритих вагонах без відповідного маркування перевозять:

головні частини ракет «Точка-У»,

реактивні снаряди РСЗВ «Град»,

реактивні снаряди «Смерч»;

квазібалістичні та крилаті ракети для «Іскандерів» тощо.

Окрім небезпеки детонування, виникає реальна загроза «рейкової війни» на залізничній інфраструктурі з боку білоруських патріотів, опозиційних чинній владі. Працівники локомотивних бригад масово відмовляються працювати у цих умовах.

«Білоруське суспільство повинно вимагати від влади заборони пересування територією республіки Білорусь військових ешелонів із технікою. Ті, хто перевозять російські боєприпаси, також стають учасниками злочину», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Білорусь підтримує окупантів (відео).

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