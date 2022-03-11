Білорусь дозволила перевозити російські ракети залізницею
Перевізники боєприпасів – співучасники злочину
У Центрі протидії дезінформації розповіли, що влада Білорусі дозволила пересування російських ракет своєю залізницею.
«При цьому, умови перевезення не відповідають жодним правилам безпеки. Це загрожує вибухами з численними жертвами», – мовиться у повідомленні.
Зокрема, в напіввідкритих вагонах без відповідного маркування перевозять:
- головні частини ракет «Точка-У»,
- реактивні снаряди РСЗВ «Град»,
- реактивні снаряди «Смерч»;
- квазібалістичні та крилаті ракети для «Іскандерів» тощо.
Окрім небезпеки детонування, виникає реальна загроза «рейкової війни» на залізничній інфраструктурі з боку білоруських патріотів, опозиційних чинній владі. Працівники локомотивних бригад масово відмовляються працювати у цих умовах.
«Білоруське суспільство повинно вимагати від влади заборони пересування територією республіки Білорусь військових ешелонів із технікою. Ті, хто перевозять російські боєприпаси, також стають учасниками злочину», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Білорусь підтримує окупантів (відео).