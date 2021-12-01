Як українці оцінюють деолігархізацію Зеленського? Що показало опитування КМІС

17,5% українців сприймають закон про деолігархізацію як намагання Зеленського та його оточення переділити власність і самим стати олігархами

36% опитаних сприймають наміри з деолігархізації як популістських крок, щоб підвищити рейтинг

Майже дві третіх українців негативно оцінюють закон про деолігархізацію, вважаючи його популістським кроком Володимира Зеленського, який до того ж призведе до появи нових олігархів в оточенні президента.

Такі результати опитування КМІС, проведеного 26-29 листопада.

Респонденти насамперед сприймають наміри з деолігархізації як популістських крок, щоб підвищити рейтинг (так думають 36%).

Також 20,7% вважають це спробою взяти під контроль телеканали, що належать олігархам.

17,5% українців сприймають закон про деолігархізацію як намагання президента Володимира Зеленського та його оточення переділити власність і самим стати олігархами.

Лише по близько 18% висловлюють думку, що це крок, який дозволить стати Україною успішною, і що це щире прагнення до справедливості».

Опитування провів КМІС упродовж 26-29 листопада 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Було опитано 1203 респонденти віком від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).