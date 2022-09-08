Блінкен у Києві відреагував на погрозу Кремля про «зернову угоду»

США обіцяють підтримувати Україну стільки, скільки буде треба

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що погроза президента РФ Володимира Путіна припинити дію «зернової угоди» глибоко розчарує країни, які отримують продовольство від України. Про це він заявив на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Про це повідомляє «Укрінформ».

«Увесь світ відчув на собі наслідки російської агресії, у тому числі й у питанні продовольчої безпеки, що загострюється... І зняття морської блокади портів у районі Одеси привело до того, що багато кораблів уже доправляють зерно на так званий глобальний Південь, у країни Африки та інші країни. Погроза Путіна припинити дію цієї угоди, на мою думку, глибоко розчарує країни, які зараз отримують продовольство з боку України», – сказав держсекретар.

Нагадаємо, президент Росії Путін запропонував обмежити експорт зерна з України, оскільки країни Євросоюзу нібито «постачають урожай виключно собі». Цю заяву спростував президент Володимир Зеленський та Міністерство закордонних справ України.

Відповідно до угоди, підписаної 22 липня Україною, Туреччиною, Росією та ООН, три українські порти було розблоковано для перевезення зерна, призначеного на експорт.

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув 8 вересня до Києва з неанонсованим візитом.

Сьогодні держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся із Володимиром Зеленським під час свого візиту до Києва 8 вересня. Блінкен прибув в Україну вдруге з початку війни, щоб підтвердити підтримку США у боротьбі з російською агресією та оголосити про нову військову допомогу.

Як повідомлялося, за даними преси, Блінкен вже встиг відвідати дитячу лікарню «Охматдит». Також у нього запланована поїздка в Київську область.