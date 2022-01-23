Богомолець у Карпатах зворушливо привітала чоловіка з днем народження

Адвокат Ігор Кирилюк – четвертий чоловік лікарки

Заслужена лікарка України, народна депутатка восьмого скликання, засновниця Інституту дерматології та косметології доктора Ольга Богомолець привітала чоловіка Ігоря Кирилюка з днем народження. У Facebook вона опублікувала фото подружжя на фоні засніжених ялинок.

«Бути коханою і мати коханого – це так безмежно гарно. А коли у коханого ще і день народження – це ще більш безмежно і гарніше. А коли можливо в цей день побути лише вдвох ( втрьох – з собакою) в зимових Карпатах – то це вже безмежне щастя. Любий, вітаю тебе з днем народження, бажаю сил і здоров’я, натхнення, мудрості і радості в щоденному нашому житті і дякую за наше кохання», – підписала фото Богомолець.

Відомо, що Ігор Кирилюк – четвертий законний чоловік Ольги Богомолець. Він працює адвокатом, партнер адвокатської фірми «Паритет».

Нагадаємо, нещодавно Ольга Богомолець відсвяткувала десяту річницю шлюбу з адвокатом.

Кілька днів тому екснардепка Богомолець вперше показала фото онука.

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