Борець із лісовою мафією: як депутати висміяли ініціативу Тищенка

Діяльність комісії під керівництвом Тищенка не продовжили на шість місяців

Парламент не затвердив проміжний звіт голови Тимчасової слідчої комісії ВРУ з розслідування «лісової» корупції, народного депутата Миколи Тищенка. Про це повідомила нардепка Ірина Геращенко.

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За відповідну постанову №9220 «Про проміжний звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів неефективної діяльності Державного агентства лісових ресурсів України, Державного агентства водних ресурсів України та Державної екологічної інспекції України, їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, які могли призвести до зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів за шість місяців діяльності» проголосували лише 130 депутатів. Окрім того, Геращенко обурилася, що Тищенко роздав дорогу поліграфію, на яку пішло декілька гектарів лісу.

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фото: Ірина Геращенко

«Абсурд, але моновлада, яка зосередила в своїх руках весь силовий блок, не може зʼясувати, хто ж безкарно вирубає ліси, хто займається контрабандою деровини. Де прокуратура, МВС, Мінекології? Скільки кримінальних справ порушено за незаконну вирубку лісів, екологічну шкоду і контрабанду і кого покарано? Натомість, у ВР створено потішну ТСК ім. Колі, яка друкує картинки, одягається в фірмові кепки і куртки, знецінюючи саму ідею парламентського контролю», – написала нардепка.

Тобто нардеп Микола Тищенко, який мав би опікуватися лісом, навпаки витрачає сировину на непотрібні паперові звіти, стверджує Геращенко.

Нагадаємо, що Тищенко відзвітував про вражаючі досягнення боротьби з лісовою мафією. ТСК під керівництвом Тищенка визнала: кримінал сильно поглинув лісову галузь.

ТСК діє з 18 жовтня 2022 року. За цей час правоохоронці відкрили лише 20 кримінальних проваджень за фактами незаконної вирубки, перевезення, зберігання та збут лісу. Наразі оголошено підозри двом посадовцям державних підприємств Берегівського та Ясінянського лісових господарств.

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При цьому резонансних справ, якими може похвалитися ТСК, немає. У звіті згадується державне підприємство «Ужгородське лісове господарство», якому закидається незаконна лісозаготівля. За 11 місяців 2022 року воно недоотримало близько 80 млн грн.