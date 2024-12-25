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Зеленський домовився про зустріч із прем'єр-міністром Японії

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський домовився про зустріч із прем'єр-міністром Японії
Глава держави подякував Японії за всю надану Україні гуманітарну та фінансову допомогу
фото: Офіс президента України

Президент подякував Японії за готовність працювати, щоб якнайшвидше досягти справедливого й тривалого миру для України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Японії Шігеру Ішібою. Сторони також домовилися зустрітися для продовження діалогу. Про це повідомляє Офіс президента України. 

Глава держави привітав Шігеру Ішібу з обранням на посаду голови уряду й подякував Японії за всю надану Україні гуманітарну та фінансову допомогу на загальну суму $12 млрд. Окремо президент відзначив рішення японського уряду передати Україні ще $3 млрд, забезпечених замороженими російськими активами. 

Володимир Зеленський також привітав ухвалену парламентом Японії додаткову допомогу на енергетичне обладнання та будівництво укриттів. 

Глава держави розповів, що цієї різдвяної ночі Росія здійснила масований обстріл енергетичної інфраструктури України. Саме тому захист і відновлення енергетики є пріоритетними в умовах спроб держави-агресорки залишити українців без тепла та світла взимку.

Володимир Зеленський і Шігеру Ішіба засудили участь КНДР у російському вторгненні в Україну. Прем’єр-міністр заявив, що Японія надзвичайно серйозно сприймає цю ескалацію, вважає її великим ризиком для безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні та готова посилювати санкційний тиск на агресора. 

Президент також подякував Японії за готовність працювати з демократичним світом, зокрема з новою адміністрацією США, щоб якнайшвидше досягти справедливого й тривалого миру для України.  

Крім того, сторони домовилися зустрітися для продовження діалогу. 

Нагадаємо, уряд Японії ухвалив рішення посилити санкції проти Росії та КНДР через розвиток їхньої співпраці. На даний час Японія вже запровадила низку санкцій щодо Північної Кореї та Росії – обмеження на імпорт та експорт, а також заморожування активів. Наразі уряд обговорює, зокрема, розширення заморожування активів обох держав. Влада країни аргументує таке рішення тим, що військова співпраця між Північною Кореєю та Росією серйозно впливає на мир і безпеку в Європі та порушує міжнародне право.

До слова, Україна отримала $1 млрд від Японії та Великої Британії в межах програми DPL.

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Теги: Японія Україна війна Володимир Зеленський

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