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    Британські дипломати святкували у Києві весілля принца Гаррі та Меган Маркл: фото

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    Весілля принца Гаррі та Меган Маркл
    Фото: The Royal Family / Facebook
    Весілля принца Гаррі та Меган Маркл

    Дипломати організували святкову вечірку

    Дипломати Великої Британії святкували у Києві весілля принца Гаррі та Меган Маркл. Про це у Twitter повідомила посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф.

    Дипломат оприлюднила декілька фото зі святкової вечірки. На них видно святковий торт, прикрашений у відповідності до кольорів британського прапору. На одному з фото посол позує зі своєю американською колежанкою Марі Йованович.

    Нагадаємо, сьогодні у Віндзорському палаці відбулася урочиста церемонія весілля британського принца Гаррі та американки Меган Маркл. Церемонія пройшла у відповідності з англіканською традицією у церкві Святого Георга. Молодята відтепер мають титули герцога і герцогині Сассекських. На церемонії були присутні королева Єлизавета ІІ і принц Вільям. Дружбою на весіллі був старший брат Гаррі - принц Вільям.

    На вулицях Віндзора зібралися десятки тисяч людей, щоб відсвяткувати королівське весілля. Серед гостей весілля були тенісистка Серена Вільямс, телеведуча Опра Уінфрі, Девід і Вікторія Бекхеми, актор Джордж Клуні з дружиною, співак Елтон Джон з чоловіком тощо. Як повідомила інформагенція Reuters, на святі були присутні також дві колишні дівчини принца Гаррі.

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