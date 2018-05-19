Британські дипломати святкували у Києві весілля принца Гаррі та Меган Маркл: фото

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Фото: The Royal Family / Facebook Весілля принца Гаррі та Меган Маркл

Дипломати організували святкову вечірку

Дипломати Великої Британії святкували у Києві весілля принца Гаррі та Меган Маркл. Про це у Twitter повідомила посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф.

Дипломат оприлюднила декілька фото зі святкової вечірки. На них видно святковий торт, прикрашений у відповідності до кольорів британського прапору. На одному з фото посол позує зі своєю американською колежанкою Марі Йованович.

Дуже гарний день для весілля! Ми святкуємо у Києві! #RoyalWedding pic.twitter.com/058WdIbG7V — Judith Gough (@JudithGoughFCO) May 19, 2018

Celebrating the #RoyalWedding and the special relationship in #Kyiv with Embassy and US friends and colleagues. Shame about the rain! pic.twitter.com/pQ4AKzCtW3 — Judith Gough (@JudithGoughFCO) May 19, 2018

And we have a fabulous cake! pic.twitter.com/NoCntOC7Zs — Judith Gough (@JudithGoughFCO) May 19, 2018

Нагадаємо, сьогодні у Віндзорському палаці відбулася урочиста церемонія весілля британського принца Гаррі та американки Меган Маркл. Церемонія пройшла у відповідності з англіканською традицією у церкві Святого Георга. Молодята відтепер мають титули герцога і герцогині Сассекських. На церемонії були присутні королева Єлизавета ІІ і принц Вільям. Дружбою на весіллі був старший брат Гаррі - принц Вільям.

На вулицях Віндзора зібралися десятки тисяч людей, щоб відсвяткувати королівське весілля. Серед гостей весілля були тенісистка Серена Вільямс, телеведуча Опра Уінфрі, Девід і Вікторія Бекхеми, актор Джордж Клуні з дружиною, співак Елтон Джон з чоловіком тощо. Як повідомила інформагенція Reuters, на святі були присутні також дві колишні дівчини принца Гаррі.