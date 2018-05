Британські дипломати святкували у Києві весілля принца Гаррі та Меган Маркл: фото

Дипломати організували святкову вечірку

Дипломати Великої Британії святкували у Києві весілля принца Гаррі та Меган Маркл. Про це у Twitter повідомила посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф.

Дипломат оприлюднила декілька фото зі святкової вечірки. На них видно святковий торт, прикрашений у відповідності до кольорів британського прапору. На одному з фото посол позує зі своєю американською колежанкою Марі Йованович.

Celebrating the #RoyalWedding and the special relationship in #Kyiv with Embassy and US friends and colleagues. Shame about the rain! pic.twitter.com/pQ4AKzCtW3