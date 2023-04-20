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Танки, охоронці та дощ: як Столтенберг центром Києва гуляв (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Танки, охоронці та дощ: як Столтенберг центром Києва гуляв (відео)
фото з відкритих джерел

Генсека НАТО супроводжували охоронці та військові

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який сьогодні, 20 квітня, прибув в Україну з неанонсованим візитом, прогулявся центром столиці. Дощова погода не стала на заваді. Зокрема генсек НАТО пройшовся від Михайлівської площі вздовж парку до Софіївської площі, роздивився спалені російські танки, які виставленні в центрі Києва.

На відео видно, що у прогулянці столицею Столтенберга супроводжують охоронці та військові, а також преса.

До відома, Столтенберг прибув до Києва напередодні зустрічі в форматі Рамштайн. Це перший його приїзд до столиці України з початку повномасштабної війни, розв'язаної РФ.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що союзники мають надати Україні більше зброї та матеріальних засобів. Посилаючись на дані, що в України невдовзі можуть закінчитися боєприпаси протиповітряної оборони, Столтенберґ наголосив, що військова допомога матиме вирішальне значення для українського просування.

Теги: НАТО військові боєприпаси Єнс Столтенберг танки відео

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