Будівельна реформа. Останній день для тих, хто хоче подати свої пропозиції

Авторка скандальної будівельної реформи пояснила, в чому різниця між її законопроєктом та урядовою «постановою-клоном»

Голова партії «Слуга народу» розповіла в інтерв'ю «Главкому», що постанова про містобудівну реформу перебуває на публічних обговореннях до 13 січня, тож всі, хто хочуть надати свої пропозиції, можуть надіслати їх до Міністерства відновлення.

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За словами Олени Шуляк, постанова уряду не повторює положення законопроєкту №5655. «Там є якісь моменти, які стосуються цифровізації, реєстраційних процедур, які є в №5655. Є частина абсолютно нових регуляцій, особливо тих, які стосуються містобудівних умов та обмежень. І мені здається, що цей негативний фон навколо того, що це – «постанова-клон» законопроєкту, яку будуть голосувати на уряді з голосу, також було створено невипадково. Ми знаємо на 100%, і можете членів уряду опитати, що навіть питання не підіймалося про те, що ця постанова буде виноситись на ухвалення з голосу. Але противники реформи намагалися навіть звичайний процес роботи Кабміну в цьому напряму максимально дискредитувати. Це дуже засмучує», – розповіла очільниця пропрезидентської партії.

Олена Шуляк зауважила, що зараз постанова знаходиться на публічних обговореннях до 13 січня, тож всі, хто хочуть надати свої пропозиції, можуть надіслати їх до Міністерства. Воно ж зі свого боку, згідно з чинним законодавством, повинно їх опрацювати та оприлюднити на своєму сайті, де можна буде побачити, хто яку пропозицію подав, чи вона врахована і, якщо не врахована, то з яким обґрунтуванням.

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«Ініціатором цієї постанови в уряді є Міністерство відновлення. Всі інші міністерства погоджують, дають свої зауваження, потім ці зауваження опрацьовуються, і постанова вже виходить на голосування уряду в редакції, яка залишається після погодження зі стейкхолдерами», – додала голова партії «Слуга народу».

Щодо того, якими можуть бути терміни ухвалення цієї постанови в уряді, Олена Шуляк інформації не надала, за її словами, їй це не відомо.

Нагадаємо, Кабінет міністрів збирається розглянути проєкт постанови про містобудівну реформу, який нібито дублює скандальний закон № 5655 і проти якого категорично виступає Єврокомісія.

Нагадаємо, законопроєкт №5655 щодо реформування сфери містобудівної діяльності, піддавався критиці від глав українських міст та селищ, архітекторів та громадських активістів. Зокрема, у звіті Єврокомісії про умови вступу України до ЄС зафіксовано, що закон № 5655 Володимир Зеленський підписати не може. Відтак у грудні Кабінет міністрів збирався розглянути проєкт постанови про містобудівну реформу, який, на думку журналістів, дублює скандальний закон № 5655. Документ містить 232 сторінки.

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Постанова охоплює порядок реалізації експериментального проєкту:

щодо надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;

відповідного проєкту щодо розроблення, погодження, а також проведення експертизи проєктної документації на будівництво;

експериментального проєкту щодо набуття права на виконання як підготовчих, так і будівельних робіт, а також прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;

щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю.

Раніше повідомлялося, що перебіжчики, які пішли за Разумковим, повертаються до «Слуги народу».