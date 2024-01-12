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Будівельна реформа. Останній день для тих, хто хоче подати свої пропозиції

Катерина Іванова
glavcom.ua
Будівельна реформа. Останній день для тих, хто хоче подати свої пропозиції
фото: «Главком»

Авторка скандальної будівельної реформи пояснила, в чому різниця між її законопроєктом та урядовою «постановою-клоном»

Голова партії «Слуга народу» розповіла в інтерв'ю «Главкому», що постанова про містобудівну реформу перебуває на публічних обговореннях до 13 січня, тож всі, хто хочуть надати свої пропозиції, можуть надіслати їх до Міністерства відновлення.

За словами Олени Шуляк, постанова уряду не повторює положення законопроєкту №5655. «Там є якісь моменти, які стосуються цифровізації, реєстраційних процедур, які є в №5655. Є частина абсолютно нових регуляцій, особливо тих, які стосуються містобудівних умов та обмежень. І мені здається, що цей негативний фон навколо того, що це – «постанова-клон» законопроєкту, яку будуть голосувати на уряді з голосу, також було створено невипадково. Ми знаємо на 100%, і можете членів уряду опитати, що навіть питання не підіймалося про те, що ця постанова буде виноситись на ухвалення з голосу. Але противники реформи намагалися навіть звичайний процес роботи Кабміну в цьому напряму максимально дискредитувати. Це дуже засмучує», – розповіла очільниця пропрезидентської партії.

Олена Шуляк зауважила, що зараз постанова знаходиться на публічних обговореннях до 13 січня, тож всі, хто хочуть надати свої пропозиції, можуть надіслати їх до Міністерства. Воно ж зі свого боку, згідно з чинним законодавством, повинно їх опрацювати та оприлюднити на своєму сайті, де можна буде побачити, хто яку пропозицію подав, чи вона врахована і, якщо не врахована, то з яким обґрунтуванням.

«Ініціатором цієї постанови в уряді є Міністерство відновлення. Всі інші міністерства погоджують, дають свої зауваження, потім ці зауваження опрацьовуються, і постанова вже виходить на голосування уряду в редакції, яка залишається після погодження зі стейкхолдерами», – додала голова партії «Слуга народу».

Щодо того, якими можуть бути терміни ухвалення цієї постанови в уряді, Олена Шуляк інформації не надала, за її словами, їй це не відомо.

Нагадаємо, Кабінет міністрів збирається розглянути проєкт постанови про містобудівну реформу, який нібито дублює скандальний закон № 5655 і проти якого категорично виступає Єврокомісія. 

Нагадаємо, законопроєкт №5655 щодо реформування сфери містобудівної діяльності, піддавався критиці від глав українських міст та селищ, архітекторів та громадських активістів. Зокрема, у звіті Єврокомісії про умови вступу України до ЄС зафіксовано, що закон № 5655 Володимир Зеленський підписати не може. Відтак у грудні Кабінет міністрів збирався розглянути проєкт постанови про містобудівну реформу, який, на думку журналістів, дублює скандальний закон № 5655. Документ містить 232 сторінки. 

Постанова охоплює порядок реалізації експериментального проєкту:

  • щодо надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;
  • відповідного проєкту щодо розроблення, погодження, а також проведення експертизи проєктної документації на будівництво;
  • експериментального проєкту щодо набуття права на виконання як підготовчих, так і будівельних робіт, а також прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;
  • щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю.

Раніше повідомлялося, що перебіжчики, які пішли за Разумковим, повертаються до «Слуги народу».

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Теги: реформа партії Україна Олена Шуляк будівництво партія Слуга народу

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