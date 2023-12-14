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Запобіжний захід Шуфричу: суд ухвалив рішення

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Запобіжний захід Шуфричу: суд ухвалив рішення
Підозрюваний у держзраді нардеп перебуватиме під вартою до 9 лютого
фото з відкритих джерел

Захист депутата вже готує апеляцію

Печерський районний суд Києва продовжив нардепу від забороненої партії «ОПЗЖ» Нестору Шуфричу, якого підозрюють у держзраді, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про повідомив його адвокат Олександр Тананакін в коментарі «Суспільному».

Тананакін зазначив, що Шуфрич перебуватиме під вартою до 9 лютого. Адвокат додав, що захист вже готує апеляцію.

Печерський суд Києва 10 листопада вже продовжував запобіжний захід народному депутату Нестору Шуфричу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 15 вересня Шуфричу повідомили про підозру у державній зраді. У той же день Печерський суд Києва обрав Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. 11 жовтня сторона захисту подала апеляцію на рішення першої інстанції, але апеляційний суд відмовив у задоволенні їхнього клопотання.

Під час обшуків у нардепа Нестора Шуфрича співробітники СБУ знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. Він передбачає перейменування цих областей у так звані «краї», широку автономію, проведення виборів, формування окремого уряду та парламенту. Під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи зрадника Віктора Медведчука та самого Шуфрича.

Також ми писали, що Служба безпеки України затримала народного депутата Нестора Шуфрича у нього вдома у селі Козин Київської області, йому повідомили про підозру у державній зраді. Санкція статті передбачає до 15 років тюрми. Станом на зараз Шуфрич знаходиться в СІЗО – суд відправив його під варту без права застави на 60 днів (до 13 листопада).

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Теги: суд партії адвокат Нестор Шуфрич

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