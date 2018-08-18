Це фейк: Омелян спростував інформацію про свою дружину



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Володимир Омелян

Деякі ЗМІ повідомили, що дружина міністра інфраструктури України Омеляна торгує з агресором

Після початку російської агресії моя дружина Світлана Бевза не підписала жодного контракту з російськими компаніями. Маніпуляція про торгівлю з окупантами була згенерована російськими ЗМІ і не має нічого спільного з реальністю.

Про це в ефірі на телеканалі ZIK заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Як повідомили деякі ЗМІ, дружина міністра інфраструктури України Володимира Омеляна торгує з агресором.

Коментуючи слова ведучого про торгівлю сукнями і дизайнерськими речами в РФ, притому, що сам міністр підписує історичний документ, за яким тільки ведмеді будуть їздити до Росії, пан Омелян сказав, що з 2014-го – після початку російської агресії вона не підписала жодного контракту з російськими компаніями.

«Моя дружина Світлана Бевза більше десяти років працює дизайнером. Вона успішно займалась дизайном і до знайомства зі мною, це не є дружина чиновника, якій нічим зайнятися. У неї був успішний бізнес, в тому числі в Росії. До 2014 року», – відповів Омелян.

За його словами, маніпуляція була згенерована російськими ЗМІ і з'явилась вчора ввечері на сайті одного «відомого» журналіста, але ця інформація не має нічого спільного з реальністю.

«Моя дружина має підписаний контракт із західним інтернет-магазином Farfetch, який продає свою продукцію по всьому світу. Ми звернулися до них із проханням, що якщо є факт того, що її продукція продається через інтернет-магазин у Росії, просимо зупинити ці продажі. На це відповіли, що сайт, на який посилалися в ЗМІ щодо продажів у Росії, – фейковий. Із жодним російським магазином моя дружина з 2014 року не працює», – пояснив міністр.

Омелян додав, що це чергова брехня, як це свого часу було з «купівлею» Maybach.

«Ми бачимо, що гібридні відповіді російських політиків нічим не відрізняються від українських. Шкода, що ці містифікації дорого продають своїм замовникам, а коштують вони нуль», – прокоментував міністр інфраструктури України.