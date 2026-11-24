Омбудсменка Івановська розповіла, як 12 депутатів перейшли на російську під час розгляду бюджету

12 депутатів селищної ради у Болградському районі Одеської області отримали попередження через порушення мовного законодавства. Під час засідання вони спілкувалися українською, однак перейшли на російську, коли розглядали бюджет. Як пише «Главком», про це мовна омбудсменка Олена Івановська розповіла в інтерв’ю.

«У Болградському районі всі 12 депутатів селищної ради були попереджені. Одну частину засідання вони вели державною мовою, як годиться, а коли розглядали бюджет, терпець їм увірвався, і вони перейшли...», – каже Івановська.

Омбудсменка звернула увагу, що в цьому районі компактно проживає болгарська національна спільнота, однак депутати перейшли не на болгарську мову.

В Україні діє Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який визначає обов’язкове використання української мови в публічних сферах життя. За його порушення передбачена адміністративна відповідальність – попередження або штраф від 3400 до 6800 грн за перше порушення, від 8500 до 11 900 грн – за повторне.

Івановська також розповіла про покарання народних депутатів за використання російської мови в рекламі. Зокрема, у вересні Олександра Фельдмана оштрафували на 5100 грн за російськомовну таргетовану рекламу в соціальних мережах.

«Тоді ж аналогічний штраф отримав і керівник громадської організації, яка просувала в мережі російськомовну рекламу на користь нардепа Юрія Бойка», – зазначила мовна омбудсменка.

На запитання журналіста, чи сплатив Бойко штраф, Івановська відповіла: «Так, усе сплачено». Водночас вона уточнила, що штраф отримав керівник громадської організації, а не сам народний депутат.

За словами омбудсменки, випадки порушень фіксують і серед депутатів місцевих рад. «Що ж до депутатів місцевих рад – таких постанов у нас десятки по всій країні», – сказала Івановська. Вона також повідомила, що депутат Черкаської міської ради вже вдруге сплатив штраф за порушення мовного законодавства.

До слова, «Главком» публікував велике інтерв’ю з Оленою Івановською після її призначення на посаду Уповноваженої із захисту державної мови.