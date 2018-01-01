Черкаські депутати йдуть у відставку

Черкаська міська рада проголосувала за саморозпуск

Черкаські депутати вирішили звернулися до Верховної Ради України про саморозпуск. Про це повідомляє прес-служба Черкаської міської ради. За відповідне рішення під час сесії, яка відбувалася 29 січня, висловилося 22 обранці, ще семеро утрималися й четверо були проти цього. Із ініціативою про розпуск ради під час пленарного засідання виступив



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У Черкасах депутати міськради проголосували за саморозпуск

Черкаська міська рада проголосувала за саморозпуск

Черкаські депутати вирішили звернулися до Верховної Ради України про саморозпуск.

Про це повідомляє прес-служба Черкаської міської ради.

За відповідне рішення під час сесії, яка відбувалася 29 січня, висловилося 22 обранці, ще семеро утрималися й четверо були проти цього.

Із ініціативою про розпуск ради під час пленарного засідання виступив депутат Павло Карась. Перед цим рада вкотре не підтримала проект рішення про утворення виконавчого комітету.

У ході голосування депутати доручили департаменту управління справами та юридичного забезпечення підготувати проект такого звернення до народних депутатів.

Нагадаємо, раніше міський голова Анатолій Бондаренко вже звертався листом до Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень міської ради, оскільки цей орган приймає рішення всупереч Конституції та Закону України.