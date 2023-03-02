Переворот у Молдові: норвезькі ЗМІ розкрили план Путіна

Путін планував влаштувати заворушення в Молдові під час футбольного матчу

Кремль намагався влаштувати заворушення під час футбольного матчу в Кишиневі. У такий спосіб російський диктатор Володимир Путін планував повалити владу в Молдові. Про це повідомляє видання Josimar.

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Зазначається, що 14 лютого, за два дні до матчу «Шерифа», який має тісні зв’язки з Росією, з «Партизаном» у Кишиневі, федерація футболу Молдови ухвалила рішення про проведення матчу за закритими трибунами. Цього вимагала спецслужба Молдови.

У цьому контексті президентка Мая Санду попереджала про плани Кремля взяти її країну під контроль.

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Проте про запланований Кремлем держпереворот говорила не тільки Санду, а і депутат молдавського парламенту Адріан Чептонар. Він зазначив, що «агенти Кремля» разом із групою сербів мали спричинити заворушення в столиці під час та після матчу. Втім, «уболівальників» не пустили до Молдови.

Видання зазначає, що перші 12 громадян Сербії мали прибути до столиці Молдови за три дні до матчу. Цій групі було відмовлено у в'їзді до країни. Як з'ясувалося пізніше, щонайменше шестеро з них були членами одного із промосковських екстремістських угрупувань.

Іншу групу, яка намагалася потрапити до Кишинева через Бухарест, також не пустили.

Міністерство внутрішніх справ вирішило заборонити в'їзд до Молдови громадянам Сербії, Чорногорії, Білорусі та Російської Федерації за деякими винятками. Через два тижні після матчу заборона все ще діє.

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Раніше повідомлялося, що російська влада намагається відвернути увагу світу від війни в Україні, тому і влаштовує напруження навколо Молдови та невизнаного Придністров'я.

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан вважає, що РФ не вторгнеться в його країну, адже не спроможна одночасно вести бої на двох фронтах і їй не вистачить на це ресурсів.