Членство України в НАТО: глава Мюнхенської конференції з безпеки зробив гучну заяву

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель наклала вето на перспективу вступу України, але саме Путін змінив правила гри

Хойсген: «Ми маємо подумати про те, які гарантії ми можемо дати Україні»

Питання членства України в НАТО більше не повинно викликати ні в кого сумнівів у Європі, оскільки Росія змінила правила гри. Таку заяву зробив глава Мюнхенської конференції з безпеки (MSC) Крістофа Хойсгена, якого цитує RND .

Зокрема, за його словами, ситуація зі вступом України до НАТО змінилася після того, як президент Росії Володимир Путін побічно погрожував застосуванням ядерної зброї, заявивши про готовність застосовувати всі доступні засоби.

Хойсген також зазначив, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель наклала вето на перспективу вступу України, але саме Путін змінив правила гри. «Ми маємо подумати про те, які гарантії ми можемо дати Україні. Але я думаю, що ми більше не повинні виключати членство України в НАТО», – додав Хойсген.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів, чому він відкрито не висловлюється про вступ України до НАТО.