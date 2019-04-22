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    На більшості закордонних виборчих дільницях переміг Порошенко

    • Розсилка
    Петра Порошенка підтримали українці, які живуть і працюють за кордоном&nbsp; - На більшості закордонних виборчих дільницях переміг Порошенко
    Петра Порошенка підтримали українці, які живуть і працюють за кордоном 

    Порошенко переміг на дільницях у 45 країнах, зокрема, в Австралії, Австрії, Ірландії, Італії, Канаді, Бельгії, Нідерландах, Німеччині, Британії, США

    Українці за кордоном у другому турі виборів Президента України найбільше голосів віддали чинному главі держави Петру Порошенку - 53,70%.

    Про це повідомляє Центральна виборча комісія за результатами опрацювання 97,02% протоколів на закордонному виборчому окрузі.

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    У Володимира Зеленського - 44,83% голосів виборців.

    Так, Порошенко переміг на дільницях у 45 країнах, зокрема, в Австралії, Австрії, Ірландії, Італії, Канаді, Бельгії, Нідерландах, Німеччині, Британії, США.

    Зеленський здобув перемогу на дільницях у 24 країнах, зокрема, Грузії, Білорусі, Польщі, Латвії, Литві, Естонії, Словаччині.

    Водночас у трьох країнах - Алжирі, Кувейті та Чилі - кандидати набрали порівну голосів виборців.

    Загалом за кордоном проголосували 56 тис. 772 громадянин України.
    Вибори Президента України 2019. Другий тур
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    Недійсними визнано 2.32% бюлетенів
    • Зеленський Володимир Олександрович
      73.21%
    • Порошенко Петро Олексійович
      24.46%

    Як повідомлялося, в Україні 21 квітня проводилося повторне голосування на чергових виборах Президента України. За кордоном було утворено 101 виборчу дільницю.

    Станом на 8:32 понеділка, 22 квітня, Центральна виборча комісія отримує опрацювала дані 90,83% електронних протоколів виборів. Відповідно до даних ЦВК, за Володимира Зеленського віддали голоси 73,17% або 12 339 611 виборців, а за Петра Порошенка – 24,50% або 4 132 776 виборців.

    Нагадаємо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

    Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

    Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

    Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів. 

    Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку».

    Зеленського з перемогою уже привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсманканцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

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