На більшості закордонних виборчих дільницях переміг Порошенко



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Петра Порошенка підтримали українці, які живуть і працюють за кордоном

Порошенко переміг на дільницях у 45 країнах, зокрема, в Австралії, Австрії, Ірландії, Італії, Канаді, Бельгії, Нідерландах, Німеччині, Британії, США

Українці за кордоном у другому турі виборів Президента України найбільше голосів віддали чинному главі держави Петру Порошенку - 53,70%.

Про це повідомляє Центральна виборча комісія за результатами опрацювання 97,02% протоколів на закордонному виборчому окрузі.

У Володимира Зеленського - 44,83% голосів виборців.

Так, Порошенко переміг на дільницях у 45 країнах, зокрема, в Австралії, Австрії, Ірландії, Італії, Канаді, Бельгії, Нідерландах, Німеччині, Британії, США.

Зеленський здобув перемогу на дільницях у 24 країнах, зокрема, Грузії, Білорусі, Польщі, Латвії, Литві, Естонії, Словаччині.

Водночас у трьох країнах - Алжирі, Кувейті та Чилі - кандидати набрали порівну голосів виборців.

Загалом за кордоном проголосували 56 тис. 772 громадянин України.

Вибори Президента України 2019. Другий тур

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ Недійсними визнано 2.32% бюлетенів

Як повідомлялося, в Україні 21 квітня проводилося повторне голосування на чергових виборах Президента України. За кордоном було утворено 101 виборчу дільницю. Станом на 8:32 понеділка, 22 квітня, Центральна виборча комісія отримує опрацювала дані 90,83% електронних протоколів виборів. Відповідно до даних ЦВК, за Володимира Зеленського віддали голоси 73,17% або 12 339 611 виборців, а за Петра Порошенка – 24,50% або 4 132 776 виборців.

Нагадаємо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів.

Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку».

Зеленського з перемогою уже привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

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