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    Політика

    ЦВК відмовилася реєструвати депутата від БПП кандидатом-самовисуванцем

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    Руслан Сольвар хотів балотуватися у виборчому окрузі №91&nbsp; - ЦВК відмовилася реєструвати депутата від БПП кандидатом-самовисуванцем
    Руслан Сольвар хотів балотуватися у виборчому окрузі №91 

    Рішення ухвалено у зв'язку з тим, що надані до ЦВК зазначеним кандидатом документи не відповідають вимогам закону

    Центральна виборча комісія 29 травня відмовила в реєстрації кандидатом-самовисуванцем в народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №91 на позачергових виборах депутату Ради, члену фракції Блок Петра Порошенко Руслану Сольвару.

    Про це йдеться в повідомленні прес-служби комісії.

    «Комісія відмовила в реєстрації кандидата в народні депутати України Сольвара Р.М., висунутого в порядку самовисування в одномандатному виборчому окрузі № 91 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року», - сказано в повідомленні.

    В комісії пояснили, що рішення ухвалено у зв'язку з тим, що надані до ЦВК зазначеним кандидатом документи не відповідають вимогам закону «Про вибори народних депутатів України».

    Нагадаємо, напередодні Центрвиборчком зареєстрував першого кандидата в депутати.

    Як відомо, 24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду, призначених на 21 липня.

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