ЦВК визнала обраними ще 17 народних депутатів



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Голова ЦВК Тетяна Сліпачук

У засіданні ЦВК оголошено перерву орієнтовно до 12 години 2 серпня

Центральна виборча комісія визнала обраними ще 17 народних депутатів (всього 153 нардепи).

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

«На підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування Комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів у 17 ОВО, визнавши обраними народними депутатами таких осіб: Гузя І.В. – в ОВО № 19, Медяника В.А. – в ОВО № 27, Корявченкова Ю.В. – в ОВО № 33, Германа Д.В. – в ОВО № 35, Гнатенка В.С. – в ОВО № 49, Арешонкова В.Ю. – в ОВО № 64, Кузьміних С.В. – в ОВО № 67, Прощука Е.П. – в ОВО № 85, Горобця О.С. – в ОВО № 95, Кузнєцова О.О. – в ОВО № 106, Вельможного С.А. – в ОВО № 112, Мезенцеву М.С. – в ОВО № 168, Шенцева Д.О. – в ОВО № 176, Мазурашу Г.Г. – в ОВО № 203, Божика В.І. – в ОВО № 204, Швеця С.Ф. – в ОВО № 214, Буймістер Л.А. – в ОВО № 223», - заявили в ЦВК.

Також Комісія продовжила строк подання протоколів про підсумки голосування з поміткою «Уточнений» окружній виборчій комісії ОВО №198 до 11 години 2 серпня.

У засіданні ЦВК оголошено перерву орієнтовно до 12 години 2 серпня.

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