  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    ЦВК визнала обраними ще 17 народних депутатів

    • Розсилка
    <div class="alt">Голова ЦВК Тетяна Сліпачук</div> <div class="copy"></div> - ЦВК визнала обраними ще 17 народних депутатів
    Голова ЦВК Тетяна Сліпачук

    У засіданні ЦВК оголошено перерву орієнтовно до 12 години 2 серпня

    Центральна виборча комісія визнала обраними ще 17 народних депутатів (всього 153 нардепи).

    Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

    «На підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування Комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів у 17 ОВО, визнавши обраними народними депутатами таких осіб: Гузя І.В. – в ОВО № 19, Медяника В.А. – в ОВО № 27, Корявченкова Ю.В. – в ОВО № 33, Германа Д.В. – в ОВО № 35, Гнатенка В.С. – в ОВО № 49, Арешонкова В.Ю. – в ОВО № 64, Кузьміних С.В. – в ОВО № 67, Прощука Е.П. – в ОВО № 85, Горобця О.С. – в ОВО № 95, Кузнєцова О.О. – в ОВО № 106, Вельможного С.А. – в ОВО № 112, Мезенцеву М.С. – в ОВО № 168, Шенцева Д.О. – в ОВО № 176, Мазурашу Г.Г. – в ОВО № 203, Божика В.І. – в ОВО № 204, Швеця С.Ф. – в ОВО № 214, Буймістер Л.А. – в ОВО № 223», - заявили в ЦВК.

    Також Комісія продовжила строк подання протоколів про підсумки голосування з поміткою «Уточнений» окружній виборчій комісії ОВО №198 до 11 години 2 серпня.

    У засіданні ЦВК оголошено перерву орієнтовно до 12 години 2 серпня.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.16%
    • ОПЗЖ
      13.05%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.10%
    • Голос
      5.82%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.01%
    • Сила і честь
      3.82%
    • Опозиційний блок
      3.03%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.41%
    • Партія Шарія
      2.23%
    • Свобода
      2.16%
    • Громадянська позиція
      1.04%
    • Партія зелених України
      0.66%
    • Самопоміч
      0.62%
    • Аграрна партія України
      0.51%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.46%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Патріот
      0.11%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%
    Читайте також
    ЦВК Верховна Рада вибори депутат політика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ