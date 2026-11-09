ООН попередила про загрозу для мільйонів українців через удари РФ

Представниця ООН Кайоко Гото під час засідання Ради Безпеки, присвяченого наслідкам російських атак на Україну

Російські атаки на енергетичну інфраструктуру залишають сотні тисяч домогосподарств без електрики та порушують водопостачання напередодні зими

Російські удари по енергетичній інфраструктурі України становлять серйозну загрозу для мільйонів людей напередодні зимових холодів. Через атаки сотні тисяч домогосподарств залишилися без електропостачання, а пошкодження енергооб'єктів також вплинули на водопостачання та роботу громадського транспорту. Про це заявила директорка відділу Європи та Центральної Азії політичного департаменту ООН Кайоко Гото під час засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй у понеділок, 9 листопада, повідомляє «Главком».

Представниця ООН наголосила, що продовження російських атак на енергосистему може суттєво погіршити гуманітарну ситуацію в Україні. Особливе занепокоєння викликає наближення зими, коли стабільне електро- та теплопостачання є критично важливим для цивільного населення.

Гото закликала Росію негайно припинити удари по українській енергетичній інфраструктурі. Вона нагадала, що цивільні об'єкти перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права.

За словами представниці ООН, наслідки атак виходять далеко за межі відключень електроенергії. Пошкодження енергетичних об'єктів порушують роботу водопровідних систем, громадського транспорту та інших життєво важливих служб.

В організації попереджають, що подальші руйнування енергосистеми можуть залишити значну кількість українців без базових комунальних послуг саме в період зниження температури.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про ускладнення ситуації з електропостачанням після російських ударів. Енергетики пояснювали, що пошкодження об'єктів генерації та передачі електроенергії призводять до необхідності застосовувати триваліші графіки відключень.

Також «Главком» писав про аварійні відключення електроенергії у Києві та чотирьох областях. Обмеження запровадили через складну ситуацію в енергосистемі після російських атак.