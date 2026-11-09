Виборча комісія Перу визначила мера підкиданням монети (відео)

Двоє кандидатів набрали по 671 голосу, тому виборча комісія визначила переможця жеребкуванням

У Перу переможця виборів мера округу Коніма в регіоні Пуно визначили підкиданням монети. Двоє кандидатів отримали однакову кількість голосів, тому місцева виборча комісія вдалася до незвичайної процедури. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на перуанське видання El Comercio.

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На муніципальних виборах, які відбулися 4 жовтня, Рубен Кіспе Капаханья від партії Somos Perú та Саломіно Мамані Кіспе від País Para Todos набрали по 671 голосу. Кожен із них отримав 27,739% дійсних голосів виборців.

Через абсолютну рівність результатів Національне виборче журі Перу доручило спеціальній виборчій комісії провести жеребкування. Відповідна процедура передбачена статтею 26 закону країни про муніципальні вибори.

Публічне жеребкування відбулося 4 листопада у приміщенні спеціальної виборчої комісії Уанкане. Для визначення переможця використали монету номіналом один перуанський соль.

Представник партії Somos Perú обрав сторону монети із зображенням герба. Після підкидання випала саме вона, що забезпечило перемогу Рубену Кіспе Капаханьї.

За процедурою спостерігали представники виборчих органів, поліції та нотаріус. Засідання також транслювали в інтернеті.

Новий очільник округу заявив, що прибув на жеребкування з вірою у свою перемогу. Він пообіцяв працювати над покращенням умов життя місцевих жителів.

Натомість його суперник Саломіно Мамані висловив незгоду з тим, що долю виборів визначила монета. На його думку, у випадку однакової кількості голосів доцільніше проводити повторне голосування.

Водночас перуанське законодавство дозволяє вирішувати такі ситуації жеребкуванням, тому повторні вибори не знадобилися.

Подібний випадок уже траплявся у Перу. У жовтні 2022 року виборчу суперечку в окрузі Коркулья регіону Аякучо також вирішили за допомогою жеребкування.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про результати першого туру президентських виборів у Бразилії. За підсумками голосування 5 жовтня 2026 року Флавіу Болсонару отримав 47,09% голосів, а чинний президент Луїс Інасіу Лула да Сілва – 45,09%. Оскільки жоден із кандидатів не здобув абсолютної більшості, було призначено другий тур.