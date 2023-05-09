Генсек ООН виключив можливість мирних переговорів між Україною та РФ

За словами Гутерріша, «обидві сторони переконані, що можуть перемогти»

Переговори між Україною та країною-окупанткою Росією наразі не можливі. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, пише El Pais.

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«На жаль, я вважаю, що переговори про мир зараз неможливі», – сказав він.

За словами Гутерріша, «обидві сторони переконані, що можуть перемогти». «Ми, наскільки це можливо, ведемо діалог з обома сторонами для розв'язання конкретних проблем. Найважливішою ініціативою став експорт зерна з України.... А зараз я не бачу можливості для негайного припинення вогню та мирних переговорів», – констатував Гутерріш.

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Він також наголосив, що основною метою ООН є встановлення «справедливого миру у відповідності з міжнародним правом та Статутом ООН».

Нагадаємо, триває 440-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав 30 ракетних, 61 авіаційного удару та здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, є постраждалі.