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Генсек ООН виключив можливість мирних переговорів між Україною та РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генсек ООН виключив можливість мирних переговорів між Україною та РФ
фото: dw.com

За словами Гутерріша, «обидві сторони переконані, що можуть перемогти»

Переговори між Україною та країною-окупанткою Росією наразі не можливі. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, пише El Pais.

«На жаль, я вважаю, що переговори про мир зараз неможливі», – сказав він.

За словами Гутерріша, «обидві сторони переконані, що можуть перемогти». «Ми, наскільки це можливо, ведемо діалог з обома сторонами для розв'язання конкретних проблем. Найважливішою ініціативою став експорт зерна з України.... А зараз я не бачу можливості для негайного припинення вогню та мирних переговорів», – констатував Гутерріш.

Він також наголосив, що основною метою ООН є встановлення «справедливого миру у відповідності з міжнародним правом та Статутом ООН».

Нагадаємо, триває 440-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав 30 ракетних, 61 авіаційного удару та здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, є постраждалі.

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Теги: експорт Антоніу Гутерріш Генсек ООН переговори війна

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