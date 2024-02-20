Данілов розповів, яку пропозицію робила Україна вбитому російському пілоту Кузьмінову

Російський пілот Максим Кузьмінов влітку 2023 року під час операції Головного управління розвідки Міноборони перегнав гелікоптер Мі-8 армії РФ на територію України

Данілов зазначив, що людям, які мають відношення «до тих чи інших подій» слід зберігати пильність, і вони «мали б дбати про ситуацію»

Україна пропонувала російському пілоту Максиму Кузьмінову, який у межах кодової спецоперації розвідки «Синиця» перегнав російський військовий гелікоптер Мі-8 в Україну, лишатися на нашій території. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов в інтерв'ю «Українська правда».

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Данілов зазначив, що людям, які мають відношення «до тих чи інших подій» слід зберігати пильність, і вони «мали б дбати про ситуацію».

«Пропозиція нашої країни полягала в тому, щоб він лишався в Україні. Він точно б тут був би захищений. І я не думаю, що вони так тут могли б бешкетувати, як це відбулося в Іспанії», – сказав Данілов.

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Разом з тим секретар РНБО вказав на важливість дочекатися офіційних висновків іспанської сторони стосовно ситуації.

Нагадаємо, російського пілота Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року під час операції Головного управління розвідки Міноборони перегнав гелікоптер Мі-8 армії РФ на територію України, було знайдено мертвим в Іспанії.

У Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили інформацію про те, що російський вертоліт Мі-8 разом з екіпажем приземлився в Україні та здався у полон.

Спецоперація ГУР, яка тривала понад шість місяців, отримала назву «Синиця». Українська розвідка виманила пілота Мі-8 в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами й перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30СМ. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот і його сімʼя перебували в Україні, родину завчасно вивезли з РФ.

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Також російський пілот, капітан і командир гелікоптера Мі-8 Максим Кузьмінов доносив для Головного управління розвідки цінні дані про військові об'єкти. Дану інформацію він надавав Україні ще до проведення історичної спецоперації.

До слова, пілот, який перегнав до України російський гелікоптер Мі-8, мав отримати винагороду у розмірі $500 тис. у гривневому еквіваленті.