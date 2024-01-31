Мільйон снарядів для України: міноборони Латвії розповіло про шляхи реалізації

Наразі відбувається інвентаризація саме власних запасів озброєнь, для того, щоб передати їх українським Силам оборони

Країни-члени ЄС можуть забезпечити Україну обіцяним мільйоном артснарядів. Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс перед засіданням Ради міністрів оборони ЄС.

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За його словами, наразі відбувається інвентаризація саме власних запасів озброєнь, для того, щоб передати їх українським Силам оборони.

«Ну, я думаю, що є кілька шляхів, як ми можемо це зробити. Звичайно, ми повинні активно шукати, що ми можемо надати з наших запасів, і я думаю, що певна інвентаризація вже проводиться, і я думаю, що ми шукаємо саме шляхи використання наших власних запасів боєприпасів. Потім, у довгостроковій перспективі розвивати нашу промисловість, наш промисловий потенціал. І, звичайно, ми також повинні шукати можливості для спільних закупівель, в тому числі в Європі, але також і за її межами», – пояснив Спрудс.

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Він зазначив, що «дуже оптимістично налаштований» з цього приводу.

«Я впевнений, що найближчим часом ми зможемо це зробити (поставити боєприпаси Україні, – ред.). З часом ми зможемо зібрати один мільйон снарядів. Якщо не одразу, до кінця березня, то будуть певні труднощі, але, безумовно, найближчим часом, у найближчі місяці», – сказав латвійський міністр оборони.

Нагадаємо, у травні 2023 року повідомлялось, що в Європейському союзі підготують для України 1 млн снарядів 155 мм. Також ще понад одну тисячу ракет.

Проте станом на серпень 2023 року Європейський Союз поставив Україні 22,8 тис. боєприпасів згідно з першою частиною плану з надання мільйона артилерійських снарядів для допомоги Києву у протидії російській агресії.

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Вже на початку листопада минулого року повідомлялось, що Євросоюз не зможе виконати свій план щодо постачання Україні мільйона артилерійських снарядів до березня 2024 року через стан оборонного виробництва й бюрократичні перепони.

Наприкінці листопада Європейський Союз повідомив, що поставить мільйон снарядів, але на це потрібно більше часу. Мова йшла про додаткових кілька місяців.

Станом на початок грудня, країни Європейського Союзу передали Україні 480 тис. боєприпасів у межах домовленостей про постачання 1 млн боєприпасів до березня 2024 року. Таким чином, наша країна отримала менше ніж половину від обіцяної кількості тоді, коли до кінця терміну залишилося близько чотирьох місяців.