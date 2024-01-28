Підозра чиновникам Міноборони, Греція може передати Україні зброю: головне за ніч

За даними СБУ, до оборудки причетні колишні та нинішні високопосадовці МО України та очільники афілійованих компаній

Чиновників оборонного відомства і менеджерів «Львівського арсеналу» підозрюють у викраденні майже 1,5 млрд грн

СБУ викрила чиновників Міноборони і менеджерів «Львівського арсеналу». США звернулися до Греції з пропозицією передати або продати Україні зброю в обмін на допомогу Вашингтона. Китай посилює військовий тиск на Тайвань. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 28 січня, щоб ви були в курсі подій.

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Викриття чиновників Міноборони і менеджерів «Львівського арсеналу»

СБУ за сприяння Міноборони викрила чиновників оборонного відомства і менеджерів «Львівського арсеналу», яких підозрюють у викраденні майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів.

За даними слідства, до оборудки причетні колишні та нинішні високопосадовці МО України та очільники афілійованих компаній. Зловмисники намагалися вкрасти майже 1,5 млрд бюджетних гривень на придбанні 100 тис. мінометних пострілів для ЗСУ.

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Серед фігурантів – Олександр Лієв, який був керівником Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони.

Зокрема, підозру отримали: колишній (Олександр Лієв) та нинішній керівники Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, очільник та комерційний директор компанії «Львівський арсенал», а також їхній спільник – представник іноземної комерційної структури.

США запропонували Греції допомогу в обмін на зброю для України

Держсекретар США Ентоні Блінкен звернувся до прем'єр-міністра Греції Кіріакосу Міцотакісу з пропозицією передати або продати Україні зброю в обмін на допомогу Вашингтона на суму $200 млн. Про це пише грецьке видання Kathimerini.

Як пише видання, політичне та військове керівництво Греції погодилось на пропозицію глави американського Держдепартаменту і вже надало розпорядження стосовно передачі Україні систем та обладнання, які не використовуються грецькою армією.

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За даними з відкритих джерел, Афіни наразі мають у своєму арсеналі і можуть передати Києву радянські системи ППО «Тор», «Оса», С-300, а також зенітні установки радянського зразка «ЗУ-23-2» та снаряди до всіх перелічених позицій.

Німецька «подруга Путіна» захотіла переговорів з Росією

Лідерка новоствореної політичної сили в Німеччині «Альянс Сари Вагенкнехт – за розум і справедливість» (BSW) Сара Вагенкнехт на з'їзді партії закликала німецький уряд вести переговори з Росією для зупинення війни в Україні.

Під час виступу перед 450 членами-засновниками своєї партії в Берліні, Вагенкнехт, яку називають «подругою Путіна» закликала Берлін припинити постачання зброї Києву. На її думку, постачання озброєнь лише затягують війну.

«Ми постачаємо зброю в Україну для перемоги, в яку, на жаль, уже не вірять навіть українські генерали. Цю війну потрібно завершити, і дуже швидко, шляхом переговорів», – наголосила Вагенкнехт.

Низка країн припинила фінансування агентства ООН у Газі

Низка країн призупинили фінансування агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA) після звинувачень у причетності його співробітників до атаки ХАМАС на Ізраїль. Про це пише Reuters.

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Серед країн, які припинили фінансування – Сполучені Штати, Велика Британія, Австралія, Канада, Італія, Нідерланди і Фінляндія.

Глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац привітав рішення країн про призупинення фінансування Агентства.

Водночас міністр Палестинської автономії з цивільних справ Хусейн аль Шейх заявив, що рішення деяких країн про призупинення фінансування UNRWA «несе великі політичні та гуманітарні ризики для надання допомоги». Пресслужба ХАМАС закликала ООН і міжнародні організації «не піддаватися погрозам і шантажу з боку Ізраїлю».

Китай посилює військовий тиск на Тайвань

Китай відправив 33 винищувачі та групу з шести військово-морських суден до Тайваню у суботу, 27 січня. Міністерство оборони Тайваню повідомило, що 13 із 33 китайських винищувачів перетнули неофіційну серединну лінію в Тайванській протоці, яка розділяє Тайвань і Китай.

Крім того, дві китайські повітряні кулі перетнули лінію, а потім зникли під час польоту до північної та південної частин острова. Тайвань на дії Китаю відповів розгортанням власних сил.

Зазначається, що кількість щоденних розгортань бойових літаків досягла нового максимуму після того, як 13 січня на острові відбулися президентські та парламентські вибори.

Посилення військового тиску з боку Китаю сталося після завершення триденного візиту двох конгресменів США на Тайвань у п’ятницю, які прибули як перша офіційна делегація Штатів після обрання нового президента Тайваню.