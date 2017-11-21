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    Де знаходиться мер Одеси? Відповідь надасть Telegram-бот

    Геннадій Труханов уже другий місяць не виходить на роботу
    В Одесі створили Telegram-бота під назвою «Труханов слушает» після того, як мер Одеси Геннадій Труханов декілька разів відкладав своє повернення з відпустки — на робочому місці очільника Одеси немає вже більше місяця. За даними ЗМІ, бота створив журналіст Микола Яковенко. Бот відповідає на питання про те, де знаходиться мер, а
    • Сьогодні, 17:28
    • Розсилка
    Мер Одеси Геннадій Труханов
    Мер Одеси Геннадій Труханов

    Геннадій Труханов уже другий місяць не виходить на роботу

    В Одесі створили Telegram-бота під назвою «Труханов слушает» після того, як мер Одеси Геннадій Труханов декілька разів відкладав своє повернення з відпустки — на робочому місці очільника Одеси немає вже більше місяця.

    За даними ЗМІ, бота створив журналіст Микола Яковенко.

    Бот відповідає на питання про те, де знаходиться мер, а також пропонує свої відповіді на інші актуальні питання.

    Для початку спілкування потрібно запитати: «Где Труханов?»

    На це віртуальний очільник міста дає різноманітні відповіді, зокрема: «Є 1% ймовірності, що він сидів за кермом тієї самої Tesla, яку відправили в космос» або «Труханов або є в твоїй душі, або його там немає. Де він фізично — не так вже й важливо».

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    Де знаходиться мер Одеси? Відповідь надасть Telegram-бот
    Де знаходиться мер Одеси? Відповідь надасть Telegram-бот

    Раніше повідомлялося, що мер Одеси Геннадій Труханов, який «відпочиває» ще з минулого року, продовжив термін чергової відпустки до 11 лютого. 

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