Де знаходиться мер Одеси? Відповідь надасть Telegram-бот

Геннадій Труханов уже другий місяць не виходить на роботу

В Одесі створили Telegram-бота під назвою «Труханов слушает» після того, як мер Одеси Геннадій Труханов декілька разів відкладав своє повернення з відпустки — на робочому місці очільника Одеси немає вже більше місяця. За даними ЗМІ, бота створив журналіст Микола Яковенко. Бот відповідає на питання про те, де знаходиться мер, а



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Мер Одеси Геннадій Труханов

Геннадій Труханов уже другий місяць не виходить на роботу

В Одесі створили Telegram-бота під назвою «Труханов слушает» після того, як мер Одеси Геннадій Труханов декілька разів відкладав своє повернення з відпустки — на робочому місці очільника Одеси немає вже більше місяця.

За даними ЗМІ, бота створив журналіст Микола Яковенко.

Бот відповідає на питання про те, де знаходиться мер, а також пропонує свої відповіді на інші актуальні питання.

Для початку спілкування потрібно запитати: «Где Труханов?»

На це віртуальний очільник міста дає різноманітні відповіді, зокрема: «Є 1% ймовірності, що він сидів за кермом тієї самої Tesla, яку відправили в космос» або «Труханов або є в твоїй душі, або його там немає. Де він фізично — не так вже й важливо».

Раніше повідомлялося, що мер Одеси Геннадій Труханов, який «відпочиває» ще з минулого року, продовжив термін чергової відпустки до 11 лютого.