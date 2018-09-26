День народження Порошенка: президенту виповнилося 53
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Представники української громади США першими привітали з Днем народження президента України
26 вересня 2018 року президент України Петро Порошенко святкує свій 53-й день народження. Представники української громади США першими привітали з Днем народження Порошенка.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Під час робочого візиту до Сполучених Штатів Америки Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко зустрівся з лідерами української громади в США.
На початку зустрічі представники української громади привітали Петра Порошенка із Днем народження, зауваживши, що в Україні вже середа, 26 вересня. В якості привітання присутні виконали для Президента традиційну українську святкову пісню «Многая літа».
Глава держави подякував за привітання та зауважив, що дуже цим зворушений.
«День народження зазвичай зустрічають у компанії дуже близьких друзів. Хочу сказати, що мені надзвичайно комфортно зустрічати мій День народження у компанії таких моїх друзів», - звернувся Петро Порошенко до представників української громади.