Голова Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Олексій Гончаренко заявив про спроби тиску на народних депутатів, які входять до складу комісії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Telegram.

За словами нардепа, йому відомо щонайменше про два випадки, коли керівники антикорупційних органів особисто телефонували парламентарям із проханням не приходити на засідання ТСК або не брати участі в голосуваннях.

«Наразі на членів ТСК чинять тиск. Мені відомо вже про два випадки, коли керівники антикорупційних органів особисто телефонували народним депутатам і просили не приходити на засідання або не брати участі в голосуванні ТСК», – написав нардеп.

Гончаренко зазначив, що тиск на членів комісії здійснюється різними методами та з різних боків. «Вважаю це неправильним, шкідливим і небезпечним явищем, яке кидає тінь на антикорупційні органи», – сказав він.

Нагадаємо, 23 листопада засідання Тимчасової слідчої комісії у справі «Карфаген» пропустили ексочільник СБУ Василь Малюк, ексгенпрокурор Руслан Кравченко, директор НАБУ Семен Кривонос, керівник САП Олександр Клименко та детектив НАБУ Руслан Магомедрасулов.

За словами нардепа, у СБУ пояснили відсутність Малюка тим, що він перебуває в зоні бойових дій і виконує бойові завдання. У САП повідомили про важливу міжнародну зустріч Клименка, яка збіглася із часом засідання. Водночас НАБУ не надіслало комісії жодного офіційного повідомлення про причини неявки Кривоноса та Магамедрасулова.

Зокрема, Гончаренко зауважив, що Тимчасова слідча комісія може вдатися до примусового приводу колишнього голови СБУ Василя Малюка, ексгенерального прокурора Руслана Кравченка, директора НАБУ Семена Кривоноса та керівника САП Олександра Клименка. Водночас остаточного рішення щодо цього немає.