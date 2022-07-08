День у Раді: Депутати провалили найбільше законопроєктів від початку війни

У порядку денному сьогоднішнього засідання парламенту було 28 питань

Верховна Рада вперше з початку війни на пленарному засіданні провалила голосування щодо найбільшої кількості законопроєктів. 5 з 28 документів депутати відправили на повторне друге читання. Про це повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.

«Порядок денний Верховної Ради на 8 липня складався з 28 питань, але 18% з них провалили», – написав депутат.

Парламент ухвалив 8 липня такі законопроєкти:

7529 – дострокове припинення повноважень народного депутата України Новинського В.В. (295 голосів);

7378 – звільнення від відповідальності за порушення вимог щодо своєчасності та повноти оприлюднення фінансової звітності (в цілому, 281 голос);

6145 – надання повноважень Національній соціальній сервісній службі України на забезпечення виконання функцій щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей (в цілому, 294 голоси);

6146 – запровадження можливість кожного із батьків надавати згоду на тимчасовий виїзд за межі України дитини, яка не досягла 16 років, в супроводі другого з батьків через ДІЮ (за основу, 301 голос);

7396 – зміни щодо напрямів запровадження АІКОМ, у тому числі обробки персональних даних здобувачів освіти, електронної взаємодії з іншими державними електронним ресурсами (за основу, 264 голоси);

7477 – призупинення на час війни присудження премій Верховної Ради України у сфері освіти у 2022 році (295 голосів);

6405 – євроінтеграційні зміни контролю за забезпеченням безпеки авіації та дерегуляції господарської діяльності у галузі цивільної авіації (за основу, 266 голосів);

6003 – запровадження системи верифікації кінцевих бенефіціарних власників (за основу, 261 голос)

7292 – доповнення підстав, за яких не допускається забезпечення позову, як «зупинення наказу або розпорядження командира (начальника), відданого військовослужбовцю в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці» (в цілому, 296 голосів);

7298 – затвердження завдань Національної програми інформатизації на 2022-2024 роки (279 голосів);

7478 – врегулювано питання здійснення повноважень центрального органу виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра на період дії воєнного стану (в цілому, 251 голос);

7422 – підвищення доступність медичної та реабілітаційної допомоги в умовах воєнного стану для поранених (за основу, 262 голоси);

5795 – спрощення для роботодавців застосування праці іноземців та осіб без громадянства (за основу, 240 голосів);

7465-1 – закон особливості роботи НБУ та Фонду гарантування вкладів України, кредитних спілок під час війни (за основу, 236 голосів);

6320 – забезпечення можливості електронного подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб до ЄДР без черг та додавання непотрібних паперових документів (за основу, 234 голоси);

7284 – соціальний захист для співробітників служби цивільного захисту та надання можливості перебування на службі громадян, які не пройшли медкомісію (в цілому, 259 голосів);

7280 – визначення вичерпного переліку обставин, при яких не поширюються обмеження щодо допустимої вартості одержаних подарунків та інші вимоги антикорупційного законодавства (в цілому, 240 голосів);

7367 – обов’язкове забезпечення журналістів в райони ведення воєнних (бойових) дій засобами, призначеними для захисту від уражень вогнепальної зброї, а також обов’язкове страхування (в цілому, 271 голос);

7414 – заборона колекторам приходити до учасників ЗСУ, ТРО, ВПО та волонтерам (за основу, 281 голос);

6383 – запровадження будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технології) на всіх етапах життєвого циклу об'єктів та науково-технічного супроводу об'єктів (за основу, 287 голосів);

7238 – продовження строку здійснення обов’язкового продажу електричної енергії виключно на електронних аукціонах до 01.04.2023 виробниками електричної енергії (в цілому, 291 голос);

7305 – перенесення термінів переходу на облік та приймання-передача природного газу в одиницях енергії з 1 травня 2022 року на 1 травня, що настає за датою припинення або скасування воєнного стану (в цілому, 286 голосів).

Також народні депутати включили у порядок денний та скоротили строки розгляду законопроєкту №7510 – надання Держспецзв’язку повноваження щодо формування та реалізації державної політики у сфері активної протидії агресії у кіберпросторі (297 голосів).

Водночас відправили на повторне друге читання низку інших проєктів:

«Вперше з початку війни така велика серія невдалих спроб: 5 з 28 законопроєктів провалили», – заявив Железняк.

Провалили за основу (216) та відправили на повторне перше читання (260) №5628 – новий закон про захист персональних даних;

Провалили за основу (221) та відправили на повторне перше читання (238) №6067 – сприяння працевлаштуванню довгострокових безробітних шляхом надання компенсації роботодавцям витрат єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

Провалили в цілому (221) та відправили на повторне друге читання (255) №5547 – новий закон про ліки;

Провалили (через збиті правки) в цілому (183) та відправили на повторне друге читання (240) №2365 – захист трудових мігрантів та боротьба з шахрайством у працевлаштуванні за кордон;

Провалили за основу (212) та відправили на повторне читання (235) №7327 – створення державної системи моніторингу довкілля.

Нагадаємо, 8 липня Верховна Рада ухвалила постанову №7529 про дострокове припинення повноважень народного депутата України Вадима Новинського. Відповідне рішення підтримали 295 парламентарів. Голосування відбулося без виступу депутата та без обговорення.

6 липня народний депутат України Вадим Новинський заявив, що йде з політики. Натомість він буде займатися питаннями церкви. Нардеп ОПЗЖ вважає, що у нових драматичних обставинах, що виникли після окупації Маріуполя, він буде більш ефективним не в політиці, а в гуманітарній, громадській та виробничо-економічній діяльності.