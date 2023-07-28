Суд обрав запобіжний захід екснардепу Арістову

Юрій Арістов дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медичних закладів міста Києва, проте сам відпочивав на Мальдівах

Юрію Арістову призначили особисте зобов'язання

Суд сьогодні, 28 липня, обрав запобіжний захід колишньому народному депутату Юрію Арістову. Йому призначили особисте зобов'язання. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Цей запобіжний захід означає, що підозрюваний має не відлучатися із свого міста без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти про зміну свого місця проживання, здати свій паспорт для виїзду за кордон тощо. Арістов підозрюється у внесенні службовою особою неправдивих відомостей до офіційних документів для організації елітного відпочинку на островах в Індійському океані.

Нагадаємо, що ексзаступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардеп партії «Слуга Народу» Юрій Арістов у середині липня був помічений на Мальдівах. Згодом Юрій Арістов написав заяву про складання мандату.

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27 липня Верховна Рада позбавила Арістова депутатських повноважень. Пізніше йому повідомили про підозру.

Встановлено, що у середині липня цього року депутат перебував в одному з готелів острова Ітхаафуші на Мальдівах.

Для нелегального виїзду за межі України він вніс неправдиві відомості до офіційних документів для виїзду за кордон. Зокрема щодо терміну, мети та країни «службового відрядження» народного обранця.

За даними слідства, у липні цього року депутат з робочим візитом виїхав на три дні до сусідньої європейської країни. Там він 10 липня дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медзакладів Києва до 19 липня 2023 року включно. При цьому до електронної системи охорони здоров’я було внесено недостовірні відомості, оскільки медичний огляд фактично не здійснювався.

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Також з’ясовано, що депутат разом з сім’єю – жінкою та дітьми – до 22 липня перебував на території Мальдівської Республіки, у готельному комплексі Waldorf Astoria Maldives. Під час обшуків у помешканні депутата СБУ виявила закордонний паспорт народного обранця, у якому містяться відмітки про виїзд на Мальдіви.